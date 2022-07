Auch das dritte Testspiel der Vorbereitung absolviert der FC Augsburg in der Region Bayerisch-Schwaben. Am Freitag, 8. Juli, (17.30 Uhr) ist der FCA in Zusmarshausen zu Gast. Als Gegner wartet der Zweitligist SV Sandhausen.

Tickets sind sowohl im Vorverkauf als auch an der Tageskasse erhältlich. Wer sich eine Karte im Vorverkauf sichern will, kann dies bei Sport Krebs (Ulmer Straße 23a) sowie bei der Konditorei Café Spring (Augsburger Straße 2) in Zusmarshausen tun. Erwachsene zahlen 10 Euro, für Kinder ab sieben Jahren, Studenten und Rentner kostet der Eintritt 8 Euro. Alle Kinder unter sieben Jahren erhalten kostenlos Zutritt.

Einlass ist ab 16.00 Uhr, als Parkplätze können die Parkflächen am Rothsee genutzt werden. Die Firma Ludwig Tours bietet einen kostenlosen Shuttle-Service zum Sportplatz an.

Alle FCA-Fans, die nicht vor Ort sind, können das Spiel exklusiv im FCA TV unter www.fcaugsburg.de verfolgen. Dort gibt es nach der Partie auch das Relive, Highlights sowie Stimmen zum Spiel zu sehen.