FC Augsburg transferiert Malone zum FC Basel

Der FC Augsburg hat sich mit dem Schweizer Traditionsklub FC Basel auf einen sofortigen Wechsel von Maurice Malone verständigt. Über die Höhe der Ablösesumme für den 22-jährigen Angreifer haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

In der vergangenen drei Saisons spielte Malone, der in Augsburg geboren ist und sämtliche Nachwuchsmannschaften beim FCA durchlief, auf Leihbasis zunächst in Wehen, dann in Heidenheim und zuletzt in Österreich für den Wolfsberger AC. Bis zuletzt schien nun ein Wechsel zu Sturm Graz ausgemachte Sache, ehe der FC Basel in das Rennen einstieg.

„Es ehrt mich, dass der FCA den Vertrag verlängern wollte, aber ich sehe in Basel die Chance, kurzfristig mehr Spielzeit zu bekommen. Das möchte ich unbedingt nutzen“, sagt Maurice Malone. „Daher bedanke ich mich bei den Verantwortlichen, dass sie mir den Wechsel ermöglicht haben, und wünsche dem FC Augsburg für die kommende Spielzeit den größtmöglichen Erfolg.“

„Wir hätten mit Maurice Malone gerne verlängert, denn er hat sich in den letzten Monaten und Jahren stetig weiterentwickelt. Maurice hat uns jedoch mitgeteilt, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte. Diese Entscheidung respektieren wir, zumal wir mit dem FC Basel nun eine für alle Seiten gute Lösung gefunden haben“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.