FC Augsburg unterzeichnet Kooperationsvertrag mit der IHK Schwaben

Der FC Augsburg, die IHK Schwaben und die IHK Akademie Schwaben engagieren sich künftig gemeinsam für Bayerisch-Schwaben und für die Nachwuchsförderung in der Region. Am Montag unterzeichneten die beiden FCA-Geschäftsführer Michael Ströll und Stefan Reuter sowie IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Marc Lucassen und Dr. Florian Habermann, Geschäftsführer der IHK Akademie Schwaben, eine entsprechende Kooperationsvereinbarung in der WWK ARENA.

Der Kooperationsvertrag, der zunächst bis zum Jahr 2025 ausgelegt ist, beinhaltet eine Vielzahl gemeinsamer Veranstaltungen und Aktionen, die konsequent auf die Förderung des bayerisch-schwäbischen Nachwuchses ausgerichtet sind. Den Start in das gemeinsame Engagement setzten die Kooperationspartner bereits im vergangenen Herbst, als 1.000 Auszubildende aus der Region Schwaben zum Bundesliga-Heimspiel des FC Augsburg gegen Eintracht Frankfurt eingeladen wurden. Weitere gemeinsame Aktionen sind geplant.

Der FC Augsburg profitiert von der Expertise der IHK-Akademie. Ein wichtiger Bestandteil ist die Ausbildungsberatung für FCA-Nachwuchsspieler. Die jungen Fußballer sollen durch gezielte Angebote im Bereich der Berufsausbildung sowie der Ausbildung in Teilzeit auch abseits des Rasens bestmöglich gefördert werden.

Auch das Thema Weiterbildung ist dabei ein wichtiges Anliegen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäftsstelle sowie der Paul-Renz-Akademie dürfen sich im Rahmen der Kooperation auf ein vielfältiges Angebot freuen.

„Der FC Augsburg, die IHK Schwaben und die IHK Akademie Schwaben positionieren sich als starke Partner für unsere jungen Menschen und bringen damit die Region weiter voran. Durch die Kooperation können wir nicht nur unseren Nachwuchsspielern gezielte Ausbildungsangebote schaffen, sondern auch unseren Mitarbeitern Weiterbildungsmöglichkeiten bieten. In den kommenden Jahren werden wir noch enger zusammenzurücken und Synergiepotentiale nutzen. Daher freuen wir uns auf die gemeinsame Kooperation“, sagt FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Dr. Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwaben, ergänzt: „Die Wirtschaft leidet unter dem demographischen Wandel. Immer weniger Bewerberinnen und Bewerber treffen auf eine unverändert hohe Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen. Daher ist es für uns wichtig, mit neuen Aktionen und starken Partnern für die duale Ausbildung zu werben. Mit dem FC Augsburg haben wir diesen Partner gefunden.“