FC Augsburg | Vargas fehlt bis Saisonende

Der FC Augsburg muss in den letzten Saisonspielen auf Ruben Vargas verzichten, der Mittelfeldspieler hatte sich gegen Union Berlin verletzt.

Ruben Vargas hatte sich beim 1:0 gegen Union Berlin am vergangenen Samstag eine am Sprunggelenk verletzt. Diese Bänderverletzung bedeutet für ihn das Saisonende, er wird in den letzten drei Partien nicht zu Verfügung stehen. Gegen Bochum muss der FCA zudem auf Engels (Gelbsperre) verzichten. Iago und Rormann Gikiewicz könnten hingegenmöglicherweise wieder zum Einsatz kommen.