Nach einem Foulspiel von Mats Hummels war FC Augsburgs Dribbler Ruben Vargas in Dortmund verletzt ausgewechselt worden.

Für Ruben Vargas war das Sonntagsapiel in Dortmund bereits in der 12. Spielminute beendet gewesen. Der Schweizer musste nach einem Foul von Mats Hummels vom Platz gebracht werden. Am Dienstag wurde bekannt, das er nun länger fehlen wird.

Wie Trainer Enrico Maaßen am Dienstag bestätigte, muss er wohl etwa drei Wochen auf seinen Dribbler verzichten. Beim 24-Jährigen war ein Einriss der Membran zwischen Schien- und Wadenbein festgestellt worden. Bitter für den WM-Teilnehmer.