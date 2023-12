Zum zwölften Mal veranstaltet der FC Augsburg in Zusammenarbeit mit seinen Eliteschulen des Fußballs (Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen, Heinrich-von-Buz Realschule Augsburg und Paul-Klee-Gymnasium Gersthofen) auch im Jahr 2024 wieder Sichtungstrainingseinheiten für das Eliteschulprojekt im Schuljahr 2024/2025. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Die Sichtungseinheiten finden am Donnerstag, 14. März 2024, und Donnerstag, 21. März 2024, jeweils von 15.00 bis 17.00 Uhr auf dem Kunstrasen der Sportanlage am Meierweg (Meierweg 16, 86154 Augsburg) statt.

Beide Termine richten sich an alle fußballtalentierten Kinder aus der Region mit einem maximalen selbständigen Anfahrtsweg von einer Stunde, die im kommenden Schuljahr 2024/2025 die fünfte Jahrgangsstufe besuchen werden. Zudem können am 21. März jene Schülerinnen und Schüler an der Sichtung teilnehmen, die zum neuen Schuljahr den Quereinstieg in die sechste, siebte, achte oder neunte Jahrgangsstufe der Eliteschulen schaffen wollen.

Die Anmeldung für die Sichtung ist bis einschließlich Donnerstag, 7. März 2024, (12.00 Uhr) über diesen Link möglich. Es ist jedoch nur möglich, an einem der Termine teilzunehmen. Interessierte werden gebeten, sich nur bei ernsthaftem Interesse für eine Teilnahme anzumelden.

Infoabend vorab

Für alle interessierten Eltern sowie Schülerinnen und Schüler findet vorab am Donnerstag, 22. Februar 2024, (18.30 bis 19.30 Uhr) ein virtueller Elterninformationsabend statt, bei dem FCA-Vertreter sowie Schulvertreter vorab über das Eliteschulprojekt informieren und für Fragen bereitstehen.

Der Link zur Anmeldung für die Sichtungseinheiten ist unter „Nachwuchs – Eliteschule des Fußballs“ zu finden. Der Link zum virtuellen Elterninformationsabend wird an selbiger Stelle ab Mittwoch, 21. Februar 2024, bereitgestellt.