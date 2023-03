FC Augsburg vereinbart Test gegen St. Gallen

Nachdem der FC Augsburg am Samstag, 18. März, (15.30 Uhr) den FC Schalke 04 in der ausverkauften WWK ARENA empfängt, verabschiedet sich die Bundesliga in die erste Länderspielpause des Jahres.

Diese nutzen die Rot-Grün-Weißen am Donnerstag, 23. März, für ein Testspiel gegen den Schweizer Traditionsklub FC St. Gallen 1879.

Mit St. Gallen reist der aktuelle Tabellendritte der Schweizer Super League in die Fuggerstadt. Beide Vereine haben im Januar ihre Wintervorbereitung im spanischen Algorfa absolviert und treffen nun zu Testzwecken aufeinander. Die Partie, die um 14.00 Uhr angepfiffen wird, muss aus organisatorischen Gründen leider ohne Zuschauer stattfinden. Der genaue Spielort wird kurzfristig festgelegt.

FCA-Fans können das Testspiel gegen den FC St. Gallen jedoch live im FCA TV verfolgen. Dort gibt es nach dem Spiel auch alle Highlights und Stimmen zu sehen. Wer noch kein FCA-TV-Abonnement hat, kann unter www.fcaugsburg.de ein Abonnement abschließen.