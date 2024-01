FC Augsburg verlängert Vertrag mit Jeffrey Gouweleeuw

Jeffrey Gouweleeuw, der im Januar 2016 aus Alkmaar in die Fuggerstadt wechselte, wird auch über die aktuelle Saison hinaus das rot-grün-weiße Trikot tragen. Der 32-jährige Innenverteidiger hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis zum 30. Juni 2025 plus Option auf eine weitere Spielzeit verlängert.

Mit 209 Bundesliga-Spielen (fünf Tore, sieben Vorlagen) ist Gouweleeuw nach Daniel Baier (274 Bundesliga-Spiele für den FCA) der Spieler mit den meisten FCA-Einsätzen im deutschen Oberhaus. In der laufenden Saison stand der Niederländer bisher in 14 Partien auf dem Feld, 13 davon in der Startelf. Unter Trainer Jess Thorup ist der 1,88 Meter große Abwehrmann in der Viererkette eine feste Größe.

Verlängerung nach offenen und konstruktiven Gesprächen

„Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich mich beim FCA und mit meiner Familie hier in Augsburg sehr wohl fühle. Nach offenen und konstruktiven Gesprächen in den letzten Wochen und Monaten freue ich mich, dass wir uns auf die Vertragsverlängerung verständigen konnten und ich weiterhin ein Teil der FCA-Familie sein kann“, sagt Jeffrey Gouweleeuw, der zuletzt sein achtes Dienstjubiläum in Augsburg feierte.

FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic freut sich ebenfalls über Gouweleeuws Commitment zum FCA: „Jeff hat in der Hinrunde mit konstant sehr guten Leistungen dazu beigetragen, dass sich das Team stabilisieren konnte und unsere Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat. Jeff soll auch in Zukunft ein wichtiger Eckpfeiler unserer Mannschaft sein. Er wird mit seiner Erfahrung und als Persönlichkeit auf und neben dem Platz weiterhin eine große Stütze für jüngere Spieler und eine wichtige Ansprechperson für Trainer und Mannschaft sein. Wir freuen uns auf die weitere, erfolgreiche Zusammenarbeit.“