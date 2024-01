FC Augsburg verleiht Cardona zu Frankreich-Kultclub AS Saint-Etienne

Der FC Augsburg startete am Dienstag mit der Vorbereitung auf die restliche Saison. Irvin Cardona, der bisher 13 Bundesliga-Spiele für den FCA bestritt (ein Tor, eine Vorlage), war in den ersten Einheiten nicht dabei.

Er wechselt auf Leihbasis für ein halbes Jahr bis zum Saisonende in seine französische Heimat und schließt sich dem zehnfachen Meister AS Saint-Étienne an. Über die Ausleihmodalitäten für den Offensivspieler, der im Januar 2023 vom Stade Brest zum FCA wechselte und einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 besitzt, haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„In der Vorrunde hatte Irvin wenig Spielzeit. Mit der Leihe zu Saint-Étienne bietet sich eine sehr gute Möglichkeit, bei der Irvin in einem ambitionierten Verein und unter seinem ehemaligen Trainer zu regelmäßigen Einsatzzeiten kommen wird. Wir sind überzeugt, dass diese Leihe für alle Beteiligten eine optimale Lösung ist, damit Irvin im Sommer gestärkt zum FCA zurückkommen kann“, sagt Marinko Jurendic zur Leihe.

Seine bisherigen Bundesligaeinsätze bestritt der Franzose allesamt vor der Übernahme durch Jess Thorup. Unter dem neuen Trainer stand Cardona nicht mehr im Spieltagskader.