FC Augsburg verleiht Petkov weiter nach Fürth

In 15 von 16 Spielen kam Lukas Petkov in der vergangenen Rückrunde beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth zum Einsatz.

In jedem der letzten drei Saisonpartien konnte sich der Offensivspieler sogar in die Scorerliste eintragen. Um diese positive Entwicklung fortzusetzen, wird das 22-jährige Eigengewächs, das beim FC Augsburg einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 besitzt, auch zur neuen Saison das Trikot der Kleeblätter tragen.

„In meiner aktuellen Karrierephase ist es wichtig, dass ich viel Spielpraxis auf hohem Niveau sammeln kann – dafür ist Fürth die perfekte Station. Gerade zum Ende der Rückrunde lief es für mich sehr gut, weshalb ich nun froh bin, dass die Leihe verlängert wird“, sagt Lukas Petkov. „Jetzt liegt es an mir, konstant gute Leistungen abzurufen und der Mannschaft mit möglichst vielen Toren und Vorlagen zu helfen.“

„Wir sind von Lukas Petkov und seinen Fähigkeiten überzeugt. Seine Leistungen in der Rückrunde haben bereits gezeigt, dass er auf einem sehr guten Weg ist. Wir sind sicher, dass ihm ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga guttun wird, um danach top vorbereitet wieder für den FCA in der Bundesliga zu spielen. Deshalb versprechen wir uns von der erneuten Leihe eine hohe Anzahl an Einsätzen und wünschen Lukas für die kommende Zweitliga- Saison viel Erfolg“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.