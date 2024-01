FC Augsburg verleiht Verteidiger Čolina nach Dänemark

Der FC Augsburg hat sich mit dem dänischen Erstligisten Vejle Boldklub auf eine halbjährige Leihe von David Čolina bis Saisonende verständigt.

Der 23-jährige Kroate trifft dabei auf seinen Landsmann Ivan Prelec, der Cheftrainer in Vejle ist und bereits in der Nachwuchsabteilung von Dinamo Zagreb mit Čolina zusammengearbeitet hat.

Über die Ausleihmodalitäten für den Linksverteidiger, dessen Vertrag beim FCA bis zum 30. Juni 2027 datiert ist, haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart. Nach sieben Bundesliga-Einsätzen in der vergangenen Rückrunde und seinem Debüttreffer bei der 3:4-Niederlage in Dortmund kam Čolina in dieser Spielzeit nur beim Pokal-Spiel in Unterhaching zum Einsatz. Dreimal gehörte der ehemalige U21-Nationalspieler Kroatiens dem Spieltagskader der Fuggerstädter an. FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic stellt deshalb auch klar: „Gerade auf seiner Stammposition als Linksverteidiger, wo wir gut aufgestellt sind, war es für David in den letzten Monaten nicht leicht, Einsatzzeiten zu bekommen“

Der FC Augsburg hatte zuvor bereits die Offensivspieler Cardona und Mbuku (beide Saint-Etienne) auf Leihbasis und Defensivmann Zehnter fix (Paderdorn) abgegeben. Mit der Verpflichtung von Kristijan Jakić auf Leihbasis voon Eintracht Frankfurt steht dem eine Verpflichtung gegenüber.