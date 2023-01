In dieser Saison kommt der dänische Innenverteidiger Frederik Winther beim FCA auf einen Bundesliga-Einsatz. Im Gastspiel beim 1. FC Köln (2:3) war der 22-Jährige am Ball. Nachdem mit Renato Veiga kurz vor Ende der Transferperiode noch ein Defensivspieler verpflichtet werden konnte, verleiht der FCA Frederik Winther in seine dänische Heimat, um ihm möglichst viel Spielpraxis zu ermöglichen. Bis Saisonende schnürt Winther seine Fußballschuhe für Bröndby IF.

„Ich möchte auf dem Platz stehen und das konnte ich in der Hinrunde leider nicht so viel wie ich mir das erhofft hatte. Daher ist es der richtige Schritt in meine Heimat zu wechseln, um bei Bröndby IF so viele Spiele wie möglich zu machen“, begründet Frederik Winther seinen kurzfristigen Wunsch.

„Wir sind sicher, dass der Wechsel zu Bröndby IF Frederik Winther sehr gut tun wird. Er trifft dort mit Jesper Sörensen auf einen Trainer, unter dem er sein Debüt in der dänischen U21-Nationalmannschaft gegeben hat. Das wird ihm helfen, im neuen Team schnell anzukommen. Wir wünschen Frederik Winther alles Gute, damit er nach der Leihe mit vielen Spielminuten nach Augsburg zurückkommt“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA.