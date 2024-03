Der FC Augsburg hat sich mit dem portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia auf eine vorzeitige Leihauflösung bei Frederik Winther verständigt. Stattdessen wechselt der 23-jährige Däne mit sofortiger Wirkung zum schwedischen Klub Hammarby IF. Der Wechsel wurde zu diesem Zeitpunkt noch möglich, da sich anders als in Deutschland in Schweden erst gestern um Mitternacht das Transfer fenster geschlossen hat. Über die Modalitäten wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen verein bart, der FCA hat sich jedoch eine Rückkaufoption gesichert.

Winther, der im Oktober 2020 von Lyngby BK nach Augsburg kam, absolvierte insgesamt sieben Pflichtspiele für Rot-Grün-Weiß. Zwei Mal stand der Innenverteidiger im DFB-Pokal auf dem Platz, fünf Mal wurde er in der Bundesliga eingesetzt. Bereits in der vergangenen Saison lief Winther ein halbes Jahr auf Leihbasis für Bröndby IF in seiner dänischen Heimat auf, anschließend folgte die Leihe nach Portugal. Beim derzeitigen Tabellenvierzehnten der Primeira Liga kam er auf zwei Einsätze, davon einer in der Startelf.

„Die Leihe von Freddy nach Estoril ist leider nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Er hat in Portugal leider nicht die erhoffte Spielzeit bekommen. Deshalb sind wir dem Wunsch des Spie lers nachgekommen, diese vorzeitig zu beenden und ihm die Möglichkeit zu geben, nach Hammarby und damit zu einem Top-Verein in Schweden zu wechseln. Wir werden seine Entwicklung in den nächsten Monaten weiter genau verfolgen und wünschen ihm viel Erfolg“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.