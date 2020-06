FC Augsburg verliert 1:3 gegen Hoffenheim und muss zum Endpiel nach Düsseldorf

Der FCA hatte gegen die Braisgauer mit einem Sieg die Chance das Abstiegsgespenst endgültig zu verjagen. Gegen die TSG Hoffenheim setzte es aber eine Niederlage und im Fernduell punktete Düsseldorf in Leipzig. Das Endspiel findet jetzt am kommenden Wochenende in Düsseldorf statt.



FCA-Coach Heiko Herrlich rotierte im Vergleich zum wichtigen Auswärtssieg in Mainz gegen die TSG Hoffenheim kräftig durch. Neben Kapitän Daniel Baier rückten auch Stephan Lichtsteiner, Marek Suchý, Tin Jedvaj, Eduard Löwen und Alfred Finnbogason gegen die Braisgauer in die Startelf. Raphael Framberger, Felix Uduokhai, Rani Khedira, Noah Sarenren Bazee, Marco Richter und Florian Niederlechner nahmen dafür zunächst auf der Bank Platz.

Das Spiel ging munter los und die Augsburger ließen früh erkennen, dass sie den endgültigen Klassenerhalt gerne selbst mit einem Dreier klar machen wollten. Philipp Max war dabei einer der Aktivposten bei den Rot-grün-weißen und sorgte in seiner offensiven Rolle auf der Außenbahn für viel Wirbel. Nach Zuspiel von Löwen hatte Max sogar die Führung auf dem Fuß, aber sein Abschluss aus 10 Metern ging nur ans Außennetz (27.). Die erste Halbzeit war insgesamt sehr ausgeglichen und beide Mannschaften versteckten sich nicht. Der FCA kam über Kampf und Einsatz, und die Breisgauer hatten mit fast 60% Ballbesizt spielerisch die besseren Lösungen.

Torlos in die Halbzeit

Der 0:0 Halbzeitstand ging deswegen völlig in Ordnung. Das die Fuggerstädter mit einem Unentschieden in die Pause gingen hatten sie Andreas Luthe zu verdanken. Der Keeper der Schwaben parierte in der Nachspielzeit die beste Chance des Spiels und lenkte Baumgartners Abschluss mit den Fingerspitzen an den Querbalken. Stand jetzt war das der Klassenerhalt, da auch die Partie der Düsseldorfer in Leipzig in der ersten Halbzeit torlos blieb.

Die Sinsheimer hatten mit frühen Chancen für Posch (48.) und Kramaric (50.) den besseren Start in den zweiten Durchgang. Der FCA hatte nach der Pause Probleme sich aus der eigenen Hälfte zu kombinieren und selbst länger in Ballbesitz zu bleiben. Der Druck auf den Kasten von Andreas Luthe nahm stetig zu und ein Hoffenheimer Treffer lag in der Luft. Ein Kopfball von Hübner ging zwar noch an die Latte, aber nach einer Hereingabe von Kaderabeks netzte der eingewechselte Dabbur wenig später zum 1:0 für die Gäste ein (59.). Dabbur legte nur drei Minuten später nach und schnürte einen Doppelpack. Ein Kopfball von Babou ging an die Latte und Dabbur braucht nur noch abstauben. Nahezu zeitgleich geriet aber auch Abstiegskonkurrent Düsseldorf in Leipzig mit 0:2 in Rückstand und der FCA hätte auch mit einer Niederlage den Klassenerhalt gesichert.

Augsburg zeigt nach Rückstand Moral

Die Fuggerstädter zeigten jetzt Moral und ihnen war anzumerken, dass sie den Klassenerhalt nicht mit einer Niederlage feiern wollten. Entsprechend offensiv wechselte auchh Trainer Herrlich. Richter und Niederlechner kamen für Rechtsverteidiger Lichtsteiner und Finnbogason in die Partie, und der Mut wurde schnell belohnt. Ein Eckstoß von Löwen fand von Vargas Kopf den Weg zum Anschlusstreffer ins Tor (70.).

Frische Kräfte für die Schlussoffensive

Mit den Einwechslungen von Framberger, Oxford und Hahn (ausgewechselt: Baier, Jedvay u. Max) in der 83. Minute versuchte Heiko Herrlich die Schlussoffensive einzuleuten. Den offensiven Schlusspunkt setzten dann aber erneut die Gäste aus dem Braisgau. Kramaric marschierte in den Sechzehner und bediente Bebou, der zum entscheidenden 3:1 einnetzte.

Den Klassenerhalt hat der FCA damit aus eigener Kraft nicht geschafft, und der Blick nach Leipzig war dann ebenfalls ernüchternd. Die Roten Bullen verspielten gegen die Düsseldorfer kurz vor Schluss die 2:0 Führung und die Düsseldorfer können die Schwaben dank des Punkts rein rechnerisch noch überholen. Augsburg geht damit mit 6 Punkten und 11 Toren Vorsprung am kommenden Wochenende ins direkte Duell in Düsseldorf. Punktet der FCA im Rheinland ist der Klassenerhalt und die zehte Bundesligasaison endgültig gesichert.

FC Augsburg: Luthe – Lichtsteiner (65. Richter), Suchy, Gouweleeuw, Jedvaj (83. Hahn) – Baier (83. Framberger), Gruezo, Vargas, Max (83. Oxford), Löwen, – Finnbogason (65. Niederlechner)

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann – Posch, Grillitsch, Hübner – Kaderabek, Samassekou, Skov, Rudy, Bruun Larsen (55. Bebou) – Dabbur, Baumgartner (46. Kramaric)

Tore: 0:1 Dabbur (59.); 0:2 Dabbur (62.); 1:2 Vargas (70.)

Gelbe Karten: Dabbur



Besondere Vorkommnisse:

Schiedsrichter: Aytekin, Deniz (Oberasbach)

Video-Assistent: Zwayer, Felix (Berlin)

Zuschauer: „Geisterspiel“, keine Zuschauer zugelassen