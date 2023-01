Der FC Augsburg ist am Samstag im Rahmen des Trainingslagers in Spanien heute gleich zweimal gegen den Bundesligakonkurrenten Union Berlin angetreten. Der FCA verlor beide Spiele, konnte aber zahlreichen Nachwuchsspielern Einsatzzeiten geben.

Aktuell versucht Enrico Maaßen seiner Mannschaft den Feinschliff für die restliche Bundesligasaison zu verpassen. Im Trainingslager bei Alicante wurde in den letzten Tagen trainiert, heute standen zwei Testspiele an. Es ging gegen Union Berlin und Union Berlin. Eine eher seltene Konstellation, beide Bundesligisten hatten aber zwei volle Partien vereinbart, so konnten beide Clubs nahezu den vollen Kader zum Einsatz bringen.

In Spiel 1 musste Augsburgs Rexhbecaj bereits nach etwas mehr als einer Viertelstunde verletzt vom Platz, für ihn kam der junge Davide Dell’Erba. Das 18-jährige Eigengewächs aus der eigenen Regionalligamannschaft war dann auch an der spielentscheidenden Szene beteiligt. Nach seinem Foul im Strafraum verwandelte Berlins Jordan den fälligen Strafstoß (56.). Der FCA musste sich 0:1 geschlagen geben.

Fotos: Klaus Rainer Krieger 1 von 18

Noch deutlicher fiel das Ergebnis im zweiten Spiel wenig später aus. Augsburg hatte eine sehr junge Elf aufgeboten, die gerade in Sachen Effektivität eine Schulungseinheit von den Eisernen erteilt bekommen hatten. Michel (12. + 39.), Behrens (26.) und Leweling (35.) machten schon vor der Pause alles klar. Zehn Minuten vor dem Ende der Partie konnte Petkov den Ehrentreffer für die Schwaben erzielen.