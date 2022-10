Der FC Augsburg war im Schwabenderby in Stuttgart früh in Führung gegangen und verlor am Ende einen Punkt durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Der VfB gewann schlussendlich verdient mit 2:1.



Nach der Sperre von Iago wählte FCA-Trainer Enrico Maaßen für das Auswärtsspiel in Stuttgart die offensivere Variante mit Mittelfeldmann Jensen als Außenverteidiger. Gleich an der ersten großen Aktion der Partie war der Finne beteiligt. Mit einem langen Heber setzte er Niederlechner in Szene, der sich gegen Zagadou durchsetzen und den Ball mit einem sehenswerten Schlenzer zum frühen 0:1 erzielen konnte (4.). Der Ausgleich der Stuttgarter ließ aber nicht allzu lange auf sich warten. Guirassy konnte bereits nach einer Viertelstunde per Kopfball treffen, auch hier konnte die erste Gelegenheit gleich verwertet werden. Auch in der Folge sollten die Fans in der ausverkauften Arena am Neckar eine interessante erste Halbzeit zu sehen bekommen, in der die Hausherren mit fortlaufender Spielzeit die bestimmendere Mannschaft wurden. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Koubek eine Hereingabe nur in die Mitte abklatschen lassen können, Silas traf im Nachschuss aber nur die Beine von FCA-Defensivmann Pedersen. Vargas war zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr auf dem Spielfeld. Der Schweizer musste nach einem Foulspiel in seinem 100. Bundesligaspiel bereits nach 25. Spielminute verletzt gegen Petkov ausgetauscht werden.

Stuttgart braucht Anlauf

Den bayerischen Schwaben gelang es nach dem Seitenwechsel dennoch wieder, die Kontrolle über die Partie zu erlagen. Als Sosa im Strafraum mit der Hand an den Ball gekommen war, forderte der FCA vehement Strafstoß. Schiedsrichter Stieler verweigerte diesen nach Rücksprache mit dem Videoassistenten (59.). Bis der VfB sich nach dem Seitenwechsel erstmals gefährlich im Augsburger Strafraum anmeldete, dauerte es weitere zehn Minuten, dann sogar im Doppelpack. Ein Edo-Versuch konnte zur Ecke geklärt werden, die der Kapitän der Württemberger dann fast zum zweiten Treffer nützen konnte. Der FCA ließ nun zu viele Gelegenheiten zu. Guirassy verfehlte mit einem sehenswerten Fallrückzieher die VfB-Führung nur knapp (75.). Stuttgart war jetzt wieder zurück in der Spur, den Gästen schienen eine Viertelstunde vor dem Ende die Kräfte auszugehen. Das Team mit dem Brustring auf dem Trikot war inzwischen am Drücker, der FCA war nun mehrfach im Glück.

Es fehlten nur Augenblicke zum Punktgewinn

Ein Pfeiffer-Kopfball landete am Pfosten, Koubek drehte mit einem tollen Reflex einen schon im Tor geglaubten Versuch von Anton über den Kasten. Insgesamt bot der Gikiewicz-Vertreter eine bärenstarke Leistung, zum Sieg konnte er sein Team aber nicht führen. Als Waldemar Anton in der Nachspielzeit nach einer großartigen Aktion im Strafraum frei zum Abschluss kam, war aber auch der Tscheche geschlagen.

Ein verdienter Schlusspunkt unter diese Partie. Aus Augsburger Sicht ärgerlich den einen Punkt in der Zusatzschicht aus der Hand gegeben zu haben. Zum dritten Mal in Serie konnte die Maaßen-Truppe eine Führung nicht bis zum Schlusspfiff retten. „Sehr ärgerlich, dass wir so spät das 2:1 bekommen“, so Augsburgs Verteidiger Udoukhai nach dem Spiel bei Sky. Das Comeback des Innenverteidigers war das Highlight des FCA n Durchgang 2.

VfB Stuttgart: Müller – Ito, Anton, Zagadou – Sila (66. Tiago Tomas), Endo, Sosa, Ahamada, Führich (76. Egloff) – Pfeiffer, Guirassy

FC Augsburg: Koubek – Jensen, Bauer, Gouweleeuw, Pedersen (79. Uduokhai) – Gruezo (90 + 3 Maier), Rexhbecaj, Vargas (25. Petkov/90 + 3 Caligiuri), Demirovic – Niederlechner, Berisha

Tore: 0:1 Niederlechner (4.), 1:1 Guirassy (15.), 2:1 Anton (90.+1)

Gelbe Karten: Pfeiffer | Gruzeo, Rexhbecaj (beide 5/fehlen nächstes Spiel)

Schiedsrichter: Tobias Stieler (Hamburg)

Zuschauer: 46.400