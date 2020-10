FC Augsburg verlost Tickets für ausverkauftes Spiel – DFL terminiert weitere Spiele

Drei Spiele, sieben Punkte, zweiter Tabellenplatz. Nach dem Punktgewinn beim VfL Wolfsburg (0:0) ging der FC Augsburg ungeschlagen in die Länderspielpause und kann sich auf das Heimspiel gegen RasenBallsport Leipzig (Samstag, 17. Oktober 2020, 15.30 Uhr) vor 6.000 Zuschauern freuen.

Bereits im exklusiven Ticketvorverkauf für Dauerkarten-Inhaber war das Spiel in kurzer Zeit ausverkauft.

Fünf FCA-Mitglieder haben nun dennoch die Möglichkeit, in einer exklusiven Mitgliederverlosung je zwei Tickets für die Partie gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Eine Registrierung zur Verlosung ist ab sofort im Online-Shop möglich, die Frist läuft bis Dienstag, 13. Oktober, um 23.00 Uhr.

Wer noch kein Mitglied der FCA-Familie ist, aber auch an der Verlosung teilnehmen möchte, kann online eine Mitgliedschaft abschließen und direkt mitmachen.

DFL terminiert Spieltage 9 bis 12

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Mittwoch die Spieltage 9 bis 12 terminiert. Am Samstag, 28.November, empfängt der FCA den SC Freiburg (15.30 Uhr). Zum anschließenden Auswärtsspiel bei der TSG 1899 Hoffenheim müssen die Fuggerstädter am Montagabend ran (7. Dezember, 20.30 Uhr).

Das folgende Heimspiel gegen den FC Schalke 04 steigt am Sonntag (13. Dezember, 15.30 Uhr), ehe es in der Englischen Woche am Mittwochabend (16. Dezember, 20.30 Uhr) zur DSC Arminia Bielefeld geht.