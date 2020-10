FC Augsburg verpflichtet dänischen Nachwuchsnationalspieler Winther

Der FC Augsburg hat sich vor dem Ende der Wechselfrist noch die Dienste eines jungen Abwehrtalents gesichert und Frederik Winther vom dänischen Erstligisten Lyngby BK unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige hat einen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2025 unterschrieben, wird aber nicht sofort zum FCA kommen. Vielmehr wird der Innenverteidiger bis zum Ende dieser Saison auf Leihbasis in Lyngby bleiben.

„Es macht mich stolz, dass der FC Augsburg mir die Chance geben wird, mich in der Bundesliga zu beweisen. Ich sehe den FCA langfristig als den Verein an, bei dem ich mich optimal entwickeln kann. Doch nun werde ich das kommende Jahr in Lyngby nutzen, um mich weiterzuentwickeln und im kommenden Jahr die sportliche Herausforderung in der Bundesliga anzutreten“, sagt Frederik Winther zu dem Wechsel.

„Wir freuen uns, dass sich Frederik Winther trotz zahlreicher Interessenten für den FCA entschieden hat. Wir sind überzeugt, dass diese Konstellation mit einem weiteren Jahr in seinem vertrauten Umfeld eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten sein wird. Ab dem kommenden Sommer freuen wir uns dann auf einen sehr talentierten jungen Spieler, der das Zeug hat, sich beim FCA in der Bundesliga durchzusetzen“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA, zu dem Transfer.

Simon Asta wechselt nach Fürth

Der FC Augsburg hat sich zudem mit der SpVgg Greuther Fürth auf den Wechsel von Rechtsverteidiger Simon Asta verständigt. Der 19-Jährige, der noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 besaß, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Kleeblättern. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

Simon Asta war in der Bundesliga zwei Mal für den FCA im Einsatz. Sein Debüt gab er als 17-Jähriger am letzten Spieltag der Saison 2017/18, als er beim 0:2 in Freiburg zehn Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Ein Jahr später kam er am letzten Spieltag der Saison 2018/19 beim 1:8 in Wolfsburg zu seinem ersten Einsatz von Beginn an. Im Wintertrainingslager der vergangenen Saison erlitt Asta einen Kreuzbandriss, von dem er sich nun erholt hat. In dieser Saison absolvierte er erste Einsätze für die U23 des FCA.

„Ich fühle mich nach dem Kreuzbandriss wieder fit und möchte die Chance in der 2. Bundesliga unbedingt nutzen. Daher freue ich mich über den Wechsel und bin dem FCA dankbar, dass ich diese Chance erhalte“, sagt Simon Asta.