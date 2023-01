Kurz vor Ende des Transferfensters hat der FC Augsburg mit Nathanaël Mbuku seinen sechsten Winter-Neuzugang an Land gezogen. Der 20-jährige Offensivspieler, der sämtliche Junioren-Nationalmannschaften Frankreichs durchlief, kommt vom französischen Erstligisten Stade Reims.

Mit 80 Einsätzen in der Ligue 1 (sechs Tore, drei Vorlagen) zählt der dribbelstarke Flügelspieler zu den Spielern seiner Altersklasse mit den meisten Einsätzen in

Europas Top-Ligen. Der Franzose unterschreibt einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2027.

„Nach wirklich erfolgreichen Jahren, in denen ich viel Spielzeit bekam, ist es für mich an der Zeit ist, einen neuen Schritt zu wagen. Viele Franzosen schaffen in der Bundesliga ihren Durchbruch und auch ich möchte mich mit viel Arbeit und Fleiß als Spieler weiterentwickeln. Die Gespräche mit den Verantwortlichen des FCA haben mich

überzeugt, weil der FCA einen attraktiven und offensiven Fußball spielt. Deshalb kann ich es kaum erwarten, mit meinen neuen Mitspielern auf dem Platz zu stehen“, sagt Nathanaël Mbuku.

„Ursprünglich war der Wechsel von Nathanaël Mbuku im kommenden Sommer angedacht, doch als sich schon jetzt im Winter die Möglichkeit bot, ihn zu verpflichten, haben wir Nägel mit Köpfen gemacht“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA. „Nathanaël Mbuku ist ein schneller und technisch versierter Offensivspieler, der trotz seines sehr jungen Alters schon mehr als zwei Spielzeiten in der Ligue 1 als Stammspieler absolvierte.

Gerade mit Blick in die Zukunft dürfen sich die FCA-Fans auf einen weiteren spannenden Spieler freuen, dem wir Zeit geben werden, sich in die Bundesliga einzufinden.“