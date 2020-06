FC Augsburg verpflichtet Tobias Strobl, Daniel Caligiuri und Rafał Gikiewicz

Der FC Augsburg hat die Saison 2019/20 mit dem erneuten Klassenerhalt abgeschlossen und darf sich auf ein zehntes Jahr in Folge in der Fußball-Bundesliga freuen. Bereits kurz nach der Saison stellt der FCA erste Weichen für die kommende Spielzeit und nimmt gleich drei Spieler ablösefrei unter Vertrag.

Mit den Mittelfeldspielern Tobias Strobl von Borussia Mönchengladbach (Vertrag bis 30. Juni 2023) und Daniel Caligiuri vom FC Schalke 04 (Vertrag bis 30. Juni 2023) sowie Torhüter Rafal Gikiewicz vom 1. FC Union Berlin (Vertrag bis 30. Juni 2022) wechseln drei gestandene Bundesliga-Akteure zum FCA.

„Wir freuen uns, dass wir mit den Dreien nicht nur Spieler mit enormer sportlicher Qualität für unseren FCA gewinnen konnten, sondern auch starke Charaktere, die in ihren Klubs wichtige Positionen und Führungsrollen übernommen haben. Wir sind uns sicher, dass sie unserer Mannschaft durch ihre Mentalität auf und neben dem Platz sehr gut tun werden“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport, über das Trio.

Strobl kehrt in den Süden zurück – Gikiewicz freut sich auf „neues Kapitel“

Der gebürtige Münchner Tobias Strobl, dessen Familie in der Nähe von Augsburg wohnt, freut sich nach zuletzt vier Jahren bei Borussia Mönchengladbach auf eine Rückkehr in den Süden Deutschlands: „Der FC Augsburg hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen. Das habe ich immer sehr interessiert verfolgt. Daher freue ich mich, dass ich nun selbst das FCA-Trikot überziehen und mithelfen kann, dass diese Entwicklung mindestens genauso erfolgreich fortgesetzt wird.“

Rafal Gikiewicz war in den letzten Jahren nicht nur ein Garant für den Aufstieg von Union Berlin in die Bundesliga, sondern auch für den Klassenerhalt der Eisernen in der gerade abgelaufenen Saison: „Ich hatte eine unheimlich schöne und erfolgreiche Zeit bei Union Berlin. Doch jetzt freue ich mich auf ein neues und hoffentlich ebenfalls erfolgreiches Kapitel in meiner Laufbahn. Ich bin mir sicher, dass mir die Umstellung schnell gelingen wird, denn Union und FCA ticken in vielen Punkten ähnlich. Das zeigt alleine schon die Fanaktion ‚Augsburg Calling‘, die auch von den Union-Fans gefeiert wird.“

Caligiuri: „Ich bin sicher, dass die FCA-Mentalität sehr gut zu meiner Spielweise passt“

Auch Daniel Caligiuri, der am Montag den Medizincheck in Augsburg erfolgreich absolvierte und dann einen Vertrag unterzeichnete, schlägt beim FCA ein neues Kapitel seiner Karriere auf: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Heiko Herrlich und Stefan Reuter haben mich überzeugt und mir von Anfang an das Gefühl gegeben, dass meine Qualitäten hier gefragt sind. Ob mit Freiburg, Wolfsburg oder Schalke, es war immer sehr unangenehm gegen den FCA zu spielen. Ich bin sicher, dass diese Mentalität sehr gut zu meiner Spielweise passt. Daher freue ich mich, wenn ich nun ein Teil dieses Vereins bin, dessen Entwicklung in der Bundesliga sicherlich noch nicht abgeschlossen ist.“

Neben diesem Trio wird auch Abwehrspieler Felix Uduokhai auch in Zukunft das FCA-Trikot tragen. Bei dem 22-Jährigen hatte der FCA die Kaufoption gezogen, die im Leihvertrag mit dem VfL Wolfsburg verankert war.