Kurz vor der WM-Pause steht für den FC Augsburg eine Englische Woche auf dem Programm. Dabei treten die Fuggerstädter am Mittwoch, 9. November, (20.30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin an. Für die Partie im Stadion An der Alten Försterei startet nun der Vorverkauf für alle Fans, die bereits im Online-Ticketshop registriert sind.

Die Auswärtstickets sind ab Dienstag, 25. Oktober, (12.00 Uhr) ausschließlich im Online-Ticketshop unter www.fcaugsburg.de erhältlich. Jeder Ticketkäufer erhält seine Tickets nach abgeschlossener Bestellung (innerhalb von 1-3 Tagen) in einer separaten E-Mail im print@home-Format. Ein Postversand ist nicht möglich.

Es sind ausschließlich Stehplatztickets für 15 Euro erhältlich, inklusive 1 Euro Vorverkaufsgebühr. Am Mittwoch, 9. November, (12.00 Uhr) endet der Vorverkauf für das Spiel am Mittwochabend.