FC Augsburg | Weiterer Top-Sponsor verlängert mehrjährig

Der FC Augsburg freut sich über ein weiteres starkes Zeichen aus dem Top-Sponsoren-Kreis.

Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH wird auch künftig Exklusivpartner des Vereins sein. Die bereits seit 2014 bestehende Partnerschaft mit dem weltweit agierenden Wasseraufbereitungsspezialisten aus Höchstädt an der Donau wurde inhaltlich ausgebaut und um drei weitere Spielzeiten vorzeitig verlängert.

Das bisherige Werbe- und Kommunikationspaket von Grünbeck wird ab der kommenden Saison durch eine zusätzliche, prominente Werbedarstellung erweitert: Ab der Saison 2021/22 wird das Grünbeck-Logo auch auf den Cam Carpets neben den Toren prominent sichtbar sein und damit dem Unternehmen eine erweiterte TV-Werbepräsenz garantieren. Zu den FCA-Heimspielen wird Grünbeck, sobald es die pandemische Lage wieder zulässt, seine Gäste weiterhin in die eigene Unternehmensloge in der WWK ARENA einladen. Kombiniert wird der Stadionbesuch für die Grünbeck-Gäste dann zu ausgewählten Spieltagen mit einer exklusiven Stadionführung mit technischen Sonderinhalten, bei denen die im Stadion eingebrachten Grünbeck-Produkte direkt vorgeführt werden. Von dem Know-how aus über 70 Jahren Erfahrung im Bereich der Wasseraufbereitung profitieren auch die Spieler des FC Augsburg.

Die Bekanntgabe der Grünbeck-Verlängerung ist das zweite gute Zeichen aus dem Sponsorenpool des Bundesligisten innerhalb weniger Tage. Vor kurzem hatte auch Ärmelsponsor Siegmund sein Engagement über mehrere Jahre verlängert.