FC Augsburg | Wichtige Stützen fehlen auch in Frankfurt

Der FC Augsburg muss im Saisonendspurt weiter auf wichtige Stützen verzichten. Auch im morgigen Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt fehlen Stammspieler verletzungsbedingt.

FC Augsburg-Coach Enrico Maaßen ist aktuell nicht zu beneiden. In den vergangenen Spielen musste er seine Mannschaft immer wieder neu zusammenstellen, da verletzungsbedingt und durch Sperren wichtige Spieler fehlten. Auch wenn man die eigene Sieglos-Serie nach sechs Partien ohne Dreier in Frankfurt (Samstag, 15:30 Uhr) endlich beenden will, wird dies so sein. Erneute Ausfälle zwingen Maaßen dazu, die Startelf erneut umzubauen.

Neben den Langzeitverletzten wie Andre Hahn, stehen auch Torhüter Rafal Gikiewicz (Schulter) und Nationalspieler Mergim Berisha (Sprunggelenk) erneut nicht zur Verfügung, beide können aufgrund der Schmerzen nur individuell trainieren. Spekulationen, die Verletzung von Gikiewicz sei nur vorgetäuscht, um nicht mehr an die beiden noch zur automatischen Vertragserfüllung benötigten Partien zu kommen, verweist der Verein in das Land der Fabeln. „Der Trainer hatte betont, dass Rafal die Nummer 1 ist, wenn er fit ist. Gikiewicz will unbedingt spielen, noch geht es aber nicht“, heißt es aus Vereinskreisen.

Mit Außenverteidiger Iago gesellte sich im vergangenen Heimspiel gegen Stuttgart ein weiterer wichtiger Spieler mit einer strukturelle Verletzung im Oberschenkel zu den beiden. Der Brasilianer wird mindestens zwei Wochen fehlen. Auch bei Frederik Jensen ist aktuell noch nicht wieder an Fußball zu denken. Nach einem Schlag auf den Knöchel ist dieser immer noch stark geschwollen.

Mit Gouweleeuw (Gelbsperre) und Dorsch (Operation) stehen dem FCA bei den ebenfalls in einer sportlichen Talsohle steckenden Hessen aber zwei Rückkehrer wieder zur Verfügung. Zumindest Kapitän Gouweleeuw ist direkt wieder ein Kandidat für die erste Elf. Auch die gegen den VfB angeschlagenen Demirovic und Pedersen geben Entwarnung, beide können wieder eingesetzt werden. Die nächste größere Umbauaktion könnte aber bereits bevorstehen. Gleich drei Spielern (Gumny, Engels, Vargas) droht mit der nächsten Gelben Karte in Frankfurt im Heimspiel gegen Union Berlin (Samstag, 6.5. 15:30 Uhr) eine Sperre.

Letztlich ist es aber egal in welcher Konstellation die Zirbelnusskicker auflaufen werden, bei nur mehr fünf Punkten Vorsprung auf den Relegationsrang muss im Saisonendspurt gepunktet werden.