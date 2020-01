FC Augsburg will ersten Sieg des Jahres – Noch sind Tickets für das Bremen-Spiel am Samstag erhältlich

Für das Heimspiel des FCA gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 1. Februar, 15.30 Uhr) sind noch Restkarten verfügbar. Weil Tickets für die Partie gegen die Hanseaten sehr begehrt sind, gehen nun auch die Karten mit leichter Sichteinschränkung in den Verkauf. Wer die Mannschaft also in der WWK ARENA unterstützen möchte und zum ersten Sieg des Jahres peitschen will, kann sich für Samstag noch eine Karte sichern.

Heimspiel-Tickets sind über die Ticket-Hotline 01803 019070 (0,09 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz; max. 0,42 Euro/Minute aus dem deutschen Mobilfunknetz), den Online-Ticketshop, das FCA-Service-Center (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90) und den FCA 1907 Store (Bahnhofstraße 7) sowie an allen Kartenverkaufsstellen der Augsburger Allgemeinen und ihrer Heimatzeitungen zu erhalten.

Tickets für Spiele in der WWK ARENA können auch als Mobile Tickets gekauft werden, ihre Karte können Fans dabei direkt auf ihrem Smartphone speichern. Gebucht werden kann das Mobile Ticket über den Online-Ticketshop, die Karte wird dann per E-Mail zugesandt. Eine Versand- oder Hinterlegungsgebühr wird für das Mobile Ticket nicht fällig.

Freier Vorverkauf für Leverkusen und Bayern startet

Nach dem exklusiven Mitgliedervorverkauf startet am Mittwoch, 29. Januar, (9.30 Uhr) der freie Vorverkauf für die Auswärtsspiele bei Bayer 04 Leverkusen und beim FC Bayern München. Für das kommende Heimspiel gegen den SV Werder Bremen gibt es derweil noch Restkarten.

Für die Begegnung in München, für die im Stehplatzbereich nur noch wenige Restkarten verfügbar sind, können Fans maximal vier Tickets erwerben. Für das Spiel bei den Bayern sind Karten außerdem nur bis Montag, 24. Februar, erhältlich. Tickets für die Partien in Leverkusen und München sind in folgenden Kategorien (inkl. 1,00 Euro Vorverkaufsgebühr) im FCA-Service-Center (Bürgermeister-Ulrich-Straße 90), im FCA 1907 Store (Bahnhofstraße 7) sowie im Online-Ticketshop erhältlich.

Bayer 04 Leverkusen – FC Augsburg (Sonntag, 23. Februar, 15.30 Uhr)

Stehplatz: 16,00 Euro

Stehplatz erm.: 11,00 Euro*

Sitzplatz: 29,00 Euro

*Ermäßigungsberechtigt sind: Schüler, Azubis & Studenten, Freiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte, Rentner und Personen ab 65 Jahren

FC Bayern München – FC Augsburg (Sonntag, 8. März, 15.30 Uhr)

Stehplatz: 16,00 Euro

Sitzplatz: 36,00 Euro