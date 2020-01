FC Augsburg will Schwung aus dem alten Jahr auch gegen Dortmund auf den Platz bringen

Die vierwöchige Winterpause ist zu Ende. Für den FC Augsburg geht es heute mit einem Heimspiel in die Rückrunde der Bundesliga. Zum Auftakt erwartet der FC Augsburg den Vizemeister Borussia Dortmund.

Nach einem schwierigen Saisonstart führte der Weg des FC Augsburg vor der Winterpause deutlich nach oben. Nur eines der letzten sieben Spiele ging verloren, fünf Spiele konnten gar gewonnen werden. Die Form stimmte, auch wenn man sich mit einem 1:3 bei Spitzenreiter Leipzig in die Weihnachtszeit verabschiedete. Dieser Schwung will man nun auch im neuen Jahr auf den Platz bringen: „Wir werden versuchen, die Entwicklung, die wir im Herbst genommen haben, gleich im ersten Spiel zu zeigen“, so Cheftrainer Martin Schmidt. Natürlich hätte der Auftaktgegner ein leichterer sein könne, doch auch gegen Vizemeister Dortmund ist man nicht chancenlos, im letzten Jahr konnte man die Borussen in der heimischen Arena 2:1 schlagen.

„Es wird auf defensive Stabilität ankommen und vorne müssen wir natürlich sehr effizient sein“, so Schmidt weiter. Wie das aussehen könnte, hatten die Schwaben im Hinspiel gezeigt. Erste Chance, erstes Tor. Niederlechner hatte den FCA nach wenigen Sekunden in Führung gebracht, danach ging man 1:5 baden. Effizient war man, defensiv stabil nicht. Heute soll dies anders aussehen. Besonders auf BVB-Neuzugang Erling Haaland (aus Salzburg) müssen die Fuggerstädter heute wohl aufpassen. Der 19-jährige Norweger kommt mit einer Empfehlung von 24 Tore in 20 Spielen in das Ruhrgebiet.

Der FC Augsburg möchte seine Heimsiegserie (3 Spiele in Folge) aber unbedingt noch mindestens um einen weiteren Erfolg ausbauen. Schmidt: „Die Vorfreude ist groß, es geht endlich wieder los. Wir starten gegen einen der Großen der Liga, das ist gut!“

Für diese Aufgabe dürfte Schmidt nahezu auf seine gesamten Stammkräfte zurückgreifen können, einzig Iagao (Nationalmannschaft) und Framberger (Aufbautraining) fehlen. Neuzugang Löwen wird sich nach guter Leistung im Trainingslager auf jeden Fall im Aufgebot wieder finden.

Die voraussichtliche Aufstellung

Koubek – Lichtsteiner, Gouweleeuw, Jedvaj, Max – Khedira, Baier – Richter, Jensen, Vargas – Niederlechner