FC Augsburg wirft Danso aus Trainingslager

Kevin Danso war zuletzt zweimal vom FC Augsburg ausgeliehen worden, jetzt möchte er den Verein verlassen. Nun ist die Situation wohl „eskaliert“. Der FCA hat den Verteidiger aus dem Trainingslager verwiesen.

Nach übereinstimmenden Berichten hat der FC Augsburg Kevin Danso am Donnerstag aus dem Trainingslager in tiroler Walchsee verwiesen. Der 22-jährige Verteidig möchte wohl seinen Wechsel zum französischen Erstligaverein RC Lens „erbocken“. Es wird berichtet, dass sich der Österreicher „nicht mehr im Stande sieht für Augsburg zu spielen und zu trainieren“. Nach der Verletzung von Oxford und dem Abgang von Suchy ist Danso aktuell aber beim FCA eigentlich eingeplant. Neben Kapitän Gouweleeuw steht Trainer Weinzierl aktuell sonst nur noch das Dänen-Talent Winther zu Verfügung. Eine Freigabe scheint so aktuell nur schwer denkbar. Nun wurde Danso aber bis aufs weitere weggeschickt.

U23 startet in ausverkaufter Rosenau in die Regionalliga-Saison

Am Samstag, 17. Juli, (14.00 Uhr), startet die U23 des FC Augsburg mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern München II in die neue Regionalliga-Saison. Für die Partie im Rosenau-Stadion sind unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln wieder Zuschauer zugelassen. Die entsprechenden Tickets sind nach wenigen Tagen bereits ausverkauft.

Damit darf sich die von Sepp Steinberger trainierte U23 auf circa 600 Heimfans freuen, die die Rot-Grün- Weißen vor Ort unterstützen werden. Zusätzlich werden rund 150 Anhänger des Drittliga-Absteigers aus München erwartet.

Auf dem gesamten Stadiongelände gilt eine FFP2-Maskenpflicht, die Maske darf erst am Platz abgenommen werden. Der FC Augsburg weist alle Stadionbesucher eindringlich darauf hin, sich entsprechend an die bekannten Abstands- und Hygieneregeln zu halten.