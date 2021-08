FC Augsburg zu Gast in Frankfurt- Ticketverkauf startete

Im ersten Auswärtsspiel der neuen Saison ist der FC Augsburg am Samstag, 21. August, (15.30 Uhr) bei Eintracht Frankfurt zu Gast.

Erstmals seit fast eineinhalb Jahren können Anhänger der Fuggerstädter ihre Mannschaft bei einem Auswärtsspiel in der Bundesliga wieder vor Ort unterstützen, weil die Eintracht kurzfristig ein Kontingent von 350 Tickets zur Verfügung stellt.

Ab sofort können alle FCA-Vereinsmitglieder bis zu zwei Tickets erwerben. Ab Mittwoch, 18. August, (12.00 Uhr) startet der freie Vorverkauf, in dem sich Fans, die bereits einen Login im Online-Ticketshop des FCA besitzen, bis einschließlich Donnerstag, 19. August, bis zu vier Karten sichern können.

Ein Sitzplatzticket kostet 16,00 Euro. Der Vorverkauf findet ausschließlich über den Online-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de statt. Die Tickets werden per E-Mail im pdf-Format zur Verfügung gestellt. Ein Postversand ist nicht möglich.

In Frankfurt gilt ähnlich wie auch in Augsburg die „GGG“-Nachweisregelung, die Maske darf im Stadion nur am Sitzplatz abgenommen werden. Weitere Informationen zu den Rahmen- und

Hygienebedingungen sind auf www.eintracht.de zusammengefasst.