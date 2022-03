FC Augsburg | Zwei der letzten vier Saisonspiele am Sonntag

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat am Donnerstag die restlichen Spieltage der Saison terminiert. In den letzten vier Partien muss der FCA zweimal am Sonntag ran.

Nachdem die Fuggerstädter am Sonntag, 24. April, (15.30 Uhr) beim VfL Bochum zu Gast waren, schaut am Samstag, 30. April, (15.30 Uhr) der 1. FC Köln in der WWK ARENA vorbei.

Am vorletzten Spieltag ist der FCA erneut am Sonntag (8. Mai, 19.30 Uhr) bei RasenBallsport Leipzig im Einsatz. Am 34. Spieltag (14. Mai), an dem alle neun Partien am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) stattfinden, ist die SpVgg Greuther Fürth zu Gast.