Der FCA verkündet die Zugänge 4 und 5, ein Spieler verlässt das Team.



Nach Arne Engels, David Čolina und Dion Beljo kann der FC Augsburg bereits seinen vierten Winter-Neuzugang vermelden: Kelvin Yeboah wird bis zum Saisonende der aktuellen Spielzeit vom CFC Genua ausgeliehen. Der FCA hat sich darüber hinaus eine Kaufoption für eine feste Verpflichtung gesichert. Der 22-jährige Offensivspieler, der sowohl im Sturmzentrum als auch auf den Flügelpositionen eingesetzt werden kann, hat zuvor beim SK Sturm Graz international auf sich aufmerksam gemacht. Beim österreichischen Traditionsklub sammelte der italienische U21-Nationalspieler (vier Einsätze) in 45 Pflichtspielen 30 Scorerpunkte (20 Tore, zehn Vorlagen).

„Nach den Gesprächen mit dem Trainer und den Verantwortlichen war mir klar, dass ich nur zum FCA wechseln möchte. Die mutige und aktive Spielweise, die der Trainer spielen lassen möchte, passt sehr gut zu mir. Deshalb freut es mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte in der Bundesliga spielen und den Fans attraktiven Fußball bieten. Ich kann es kaum erwarten,

in der WWK ARENA aufzulaufen“, sagt Kelvin Yeboah, der der Neffe des ehemaligen Bundesliga-Stürmers Anthony Yeboah ist.

„Kelvin Yeboah ist ein junger, flexibler und vor allem sehr schneller Angreifer, der unsere Optionen in der Offensive noch einmal erweitern wird. Insbesondere bei seiner Zeit in Graz hat er gezeigt, dass er im Umschaltspiel große Qualitäten hat und viel Torgefahr versprüht. Daher passt er sehr gut zu unserer Mannschaft und zu unserem Spielstil“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport beim FCA.

Auch Irvin Cardona verstärkt die FCA-Offensive

Es geht Schlag auf Schlag: Der FC Augsburg arbeitet nicht nur sehr intensiv am Kader für die restlichen 19 Saisonspiele, sondern auch am Kader für die nächsten Jahre. Nach Arne Engels, Dion Beljo, David Čolina und Kelvin Yeboah hat sich der FCA ab sofort auch mit Offensivspieler Irvin Cardona verstärkt. Der 25-Jährige, der am

8. August, dem Gründungsdatum des FCA, Geburtstag hat, kommt vom französischen Erstligisten Stade Brest, für den er in 102 Ligue 1-Spielen 18 Tore erzielte und weitere sieben Treffer vorbereitete. Cardona erhält einen langfristigen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2027.

„Der FC Augsburg bietet mir eine super Perspektive, mich in Deutschland und der Bundesliga zu beweisen. Ich freue mich auf diese Herausforderung, weil ich vom Potential des FCA überzeugt bin. Die Bundesliga ist eine der besten Ligen der Welt und ich freue mich, für den FCA auflaufen zu können“, sagt Irvin Cardona, der die sportmedizinischen Untersuchungen am Dienstag erfolgreich in Augsburg absolviert hat.

„Wir haben immer betont, dass wir den Markt aktiv im Auge behalten und versuchen Qualität dazu zu holen, wenn sich eine Möglichkeit für uns ergibt. Mit Irvin Cardona bekommen wir einen vielseitigen Offensivspieler, der Enrico Maaßen in der Offensive auf vielen Positionen weitere Optionen bietet“, sagt Stefan Reuter über den fünften Neuzugang in diesem Transferfenster.

Florian Niederlechner wechselt mit sofortiger Wirkung nach Berlin

Florian Niederlechner, der seit Juli 2019 das rot-grün-weiße Trikot trug und insgesamt 107 Pflichtspiele für den FCA absolvierte, wechselt mit sofortiger Wirkung zu Hertha BSC. Florian Niederlechner hatte sich zu Jahresbeginn entschieden, nach seinem im Sommer auslaufenden Vertrag für zwei Jahre bei der Hertha zu unterschreiben. Da der FCA nun in der Offensive Alternativen verpflichtet hat, hat man sich gemeinsam auf einen sofortigen Wechsel geeinigt. Über die Höhe der Ablösesumme haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart.

„Da Florian Niederlechner Planungssicherheit für sich und seine Familie haben wollte, war es sein gutes Recht, sich für einen anderen Verein und eine längerfristige Perspektive zu entscheiden. Da es mit dem Wechsel zu einem direkten Konkurrenten eine für beide Seiten besondere Situation ist, habe ich das Gespräch mit Florian Niederlechner gesucht. Dabei sind wir gemeinsam zu dem Entschluss gekommen, dass wir einem sofortigen Wechsel zustimmen, wenn eine für alle Seiten passende Lösung gefunden wird. Dies ist nun der Fall“, sagt Stefan

Reuter. „Wir danken Florian Niederlechner für seinen Einsatz für unseren FCA und wünschen ihm persönlich alles Gute und dass es für beide Seiten auch in den kommenden Jahren ein Wiedersehen in der Bundesliga gibt.“

„Ich habe mir im Trainingslager viele Gedanken gemacht und gemerkt, dass die Konstellation in der Rückrunde schwierig für mich werden könnte. Ich hatte beim FCA eine sehr schöne Zeit, doch ich wollte die Chance nutzen, einen langfristigen Vertrag bei Hertha BSC zu unterschreiben. Bei allen Fans möchte ich mich für die jahrelange Unterstützung ganz herzlich bedanken und auch den Verantwortlichen des FCA bin ich sehr dankbar, dass der

Wechsel schon jetzt möglich gemacht wurde“, sagt Florian Niederlechner.