FC Augsburg bleibt nach dem 1:1 gegen Hoffenheim unter Jess Thorup ungeschlagen

Der FC Augsburg empfing mit der TSG Hoffenheim das beste Auswärtsteam der bisherigen Saison in der WWK Arena. Das durch eine Spielunterbrechung überschattete Match endete 1:1 unentschieden und zumindest die Fans der ansonsten so auswärtsstarken Hoffenheimer boten eine unterirdische Leistung.

FCA-Trainer Jess Thorup nahm mit Uduokhai (Sperre) und Vargas für Bauer und Michel gegenüber dem 1:1 in Köln zwei Änderungen in der Startelf vor um seine Serie von drei Spielen ohne Niederlage auch gegen die auswärtsstarken Hoffenheimer fortzusetzen. Immerhin waren die Kraichgauer mit beeindruckenden 15 Punkten aus fünf Auswärtsspielen an den Lech gereist. Dementsprechend abwartend begannen die Fuggerstädter, aber ohne sich zu verstecken. Im Gegenteil: Die Hausherren spielten nach eigenen Ballgewinnen schnörkellos nach vorne und hatten wie die TSG selbst einige gute Chancen.

Die Gäste waren es dann, die als Erstes eine Chance nutzten. Tietz verlängerte unfreiwillig eine Bebou-Flanke zu Bülter auf der linken Seite, der das Auge für den einlaufenden Weghorst am zweiten Pfosten hatte und zum Niederländer flankte. Weghorst fackelte nicht lange und erzielte das 1:0 für die Sinsheimer (23.).

Handelfmeter wird dem FC Augsburg nach VAR nicht gewährt

Der Ausgleich per Handelfmeter war nur Minuten später ganz nahe, nachdem Akpoguma in eine scharfe Flanke von Jansen grätschte und aus sehr kurzer Distanz getroffen wurde. Schiedsrichter Brych entschied zunächst auf Strafstoß. Die Entscheidung nahm er nach einem Hinweis des Kölner Kellers und einem Blick auf die Szene aber wieder zurück (27.).

Die Intensität nahm zu, aber es gelang dem FC Augsburg kaum gefährlich vor das Tor von Baumann zu kommen. Dementsprechend ging es mit dem 0:1 in die Pause.

Beide Mannschaften kamen personell unverändert aus der Kabine und die Rot-grün-weißen hatten durch einen Fallrückzieher von Demirovic die erste Chance. Glück hatten die Schwaben nach einem völlig verunglückten Fehlpass von Uduokhai, dass Prömel den freien Mitspieler nicht sieht und an Dahmen scheiterte (50.).

Eine Einzelaktion von Demirovic brachte dann aber wenig später den Ausgleich. Zunächst vernaschte er auf der linken Seite Kabak und Bebou, lief quer zum Sechzehner und vollstreckte mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck (53.).

Pyro-Chaoten sorgen für Spielunterbrechung

Die Schrecksekunde des Spiels folgte auf einen lauten Knall aus dem Block der Gäste. Bei der Detonation der Pyrotechnik wurde ein unbeteiligter Zuschauer verletzt und musste noch im Block medizinisch versorgt werden. Das Spiel musste mehrere Minuten lang unterbrochen werden. Einsatzkräfte der Polizei gingen in den Gästeblock, um die Situation abzusichern. Über den Gesundheitszustand der verletzten Person war bis kurz nach Ende des Spiels nichts bekannt.

Fußball wurde ab der 62. Minute wieder gespielt, aber der Spielfluss war erstmal dahin. Der FC Augsburg kam zuerst wieder in die Spur und war jetzt das bessere Team. Die Gäste, deren Fans alle weiß-blauen Blockfahnen nach der dummen Aktion mit der Pyrotechnik abgebaut hatten, hatten nur wenige guten Gelegenheiten und sehnten den Abpfiff herbei.

Sturm und Drang-Phase des FC Augsburg wird nicht belohnt

Der dem Pyro-Einsatz geschuldeten Unterbrechung gab es neun Minuten Nachspielzeit, in der die Rot-grün-weißen etlichen Chancen auf die Führung verpassten. Die Gäste hatten in vielen Fällen Glück, dass Keeper Baumann auf dem Posten war und den Punkt für die Kraichgauer sicherte. Dem FC Augsburg blieb trotz großem Einsatz der ersehnte Treffer zum Sieg verwehrt, Trainer Jess Thorup bleibt aber auch im vierten Spiel auf der Bank ungeschlagen.

FC Augsburg: Dahmen – Gumny, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen (76. Iago) – Rexhbecaj, Dorsch, Jensen (83. Mbabu), Demirovic (93. Beljo), Vargas (76. Engels) – Tietz (93. Michel)

TSG 1899 Hoffenheim: Baumann – Kabak, Vogt, Akpoguma – Bebou (70. Justvan), Stach, Bülter, Becker (70. Kramaric), Prömel – Weghorst, Beier (90. Conte)



Tore: 0:1 Weghorst (23.); 1:1 Demirovic (53.)

Gelbe Karten: Uduokhai | Prömel, Akpoguma

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Zuschauer: 28.260