FC Bayern – Behind the Legend | Amazon-Dokumentation ist ab dem 2. November abrufbar

Der FC Bayern geht am 2. November mit seiner gemeinsam mit W&B Television für Amazon Prime Video produzierten Dokumentation auf Sendung. Unter dem Titel „FC Bayern – Behind the Legend“ werden die Tradition, die Gegenwart und die Zukunft des deutschen Rekordmeisters miteinander auf eine Weise verknüpft, wie es sie noch nie zu sehen gab. Alle sechs Episoden sind ab dem 2. November komplett bei dem Streaming-Service abrufbar.

Um den Fans exklusive Einblicke hinter die Kulissen zu ermöglichen, haben die Kameras die Mannschaft seit dem Triple-Gewinn im Sommer 2020 hautnah begleitet. Kabinenansprachen, Teamsitzungen, Verhandlungen im Vorstand, Präsidiumsrunden, tiefgründige Gespräche, virtuelle und reale Fantreffen sowie die emotionalsten Momente auf dem Spielfeld – all das erwartet die Anhänger bei dieser einzigartigen Serie.

Oliver Kahn, Vorstandsvorsitzender des FC Bayern: „Wir freuen uns sehr, dass der Sendestart von ,FC Bayern – Behind the Legend‘ näherrückt. In dieser Dokumentation werden unsere Fans den Club so nah wie nie zuvor erleben: So funktioniert, so tickt der FC Bayern, mit all seinen Ausprägungen und Facetten. Es ist eine tiefblickende Serie für unsere Anhänger auf der ganzen Welt, die sicher auch für die Fußball-Fans interessant ist, die es normalerweise nicht so mit unserem Verein halten.“

Mit Zugang zu über 2.000 Stunden Roh- und Archivmaterial nach hunderten Drehtagen an über 25 verschiedenen Locations und mehr als 145 Interviews sind die Fans nicht nur bei den entscheidenden Momenten der Saison 2020/21 dabei, sondern lernen auch die Menschen kennen, die hinter dem Mythos des deutschen Rekordmeisters stehen – auf eine so persönliche, vielschichtige Weise wie nie zuvor. Die Kameras halten fest, wie sich der Club nach seinem erfolgreichsten Jahr weiterentwickelt hat, wie er in einer der intensivsten Spielzeiten seiner Geschichte neuen Herausforderungen wie Corona begegnet und einschneidende personelle Veränderungen wie den Wechsel des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn auf Karl-Heinz Rummenigge sowie Julian Nagelsmann als Cheftrainer auf Hansi Flick vollzieht. Die Serie beleuchtet die unvergesslichen Erfolge sowie die Schicksalsmomente des Clubs und verbindet die Vergangenheit mit aktuellen Entwicklungen.