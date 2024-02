FC Bayern holt Zaragoza mit sofortiger Wirkung

Bryan Zaragoza wechselt mit sofortiger Wirkung vom FC Granada zum FC Bayern – zunächst auf Leihbasis bis zum Saisonende.

Danach greift die Vereinbarung mit dem 22-jährigen Offensivspieler, die der FC Bayern bereits im Dezember bekanntgegeben hat. Dieser Vertrag läuft dann bis zum 30. Juni 2029.

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern: „Im Fußball muss man immer flexibel sein, und so haben wir aufgrund der aktuellen Situation noch einmal reagiert. Zu so einer Einigung gehören drei Parteien, und wir sind froh, dass Bryan Zaragoza früher als eigentlich vereinbart zu uns stößt. Bryan sieht seine Zukunft beim FC Bayern – diese Zukunft beginnt eben schon jetzt. Wir freuen uns sehr, dass er uns bereits in der Rückrunde verstärken wird.“

Bryan Zaragoza: „Ich wechsle zum FC Bayern, um hier in einem der größten Clubs der Welt weiter zu wachsen. Ich bin dem FC Granada sehr dankbar für die schöne gemeinsame Zeit und alles, was mir dieser Club ermöglicht hat. Das werde ich nie vergessen. Auch beim FC Bayern spüre ich jetzt eine große Unterstützung. Ich freue mich auf das, was nun kommt. Wir haben hohe Ziele.“