Dienstag, Oktober 21, 2025
Weniger als 1 Min.Lesezeit

FC Bayern verlängert Vertrag mit Cheftrainer Kompany

Der FC Bayern München hat den Vertrag mit Cheftrainer Vincent Kompany vorzeitig bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Das teilte der Rekordmeister am Dienstag mit.

Fc Bayern Verlängert Vertrag Mit Cheftrainer KompanyVincent Kompany (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der bisherige Kontrakt des Cheftrainers galt bis zum Sommer 2027. Kompany war zur Saison 2024/25 vom FC Burnley aus England an die Säbener Straße gekommen und hatte in seiner ersten Saison mit den Bayern die Meisterschaft gewonnen.

“Ich freue mich sehr über diese Verlängerung”, sagte Sportvorstand Max Eberl. “Als wir Vinny verpflichtet haben, hatten wir eine klare Vorstellung von unserem gemeinsamen Weg, und er hat schnell bewiesen, dass er den FC Bayern voranbringt – auf wie neben dem Platz.” Er sei eine Identifikationsfigur, die Spieler, Fans und alle im Club vereine, und man wolle mit ihm langfristig etwas entwickeln.

