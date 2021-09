FC Bayern-Vorsitzender Kahn übernimmt wichtige Position im europäischen Vereinsfußball

Oliver Kahn wird ab November Teil des Executive Board der europäischen Klub-Vereinigung ECA (European Club Association). Der Vorstandsvorsitzende der FC Bayern München AG tritt die Nachfolge von Dr. Michael Gerlinger (Direktor Recht der FC Bayern München AG) an, der sein Amt im Board der ECA nach vier Jahren zum Ende des Monats September niederlegen wird. Auf der 26. Generalversammlung der ECA heute in Genf unterstützten die Mitglieder des Executive Boards den Antrag, dass Kahn den Sitz in dem Komitee nach einer Übergangsfrist formal nach der nächsten Versammlung in zwei Monaten einnehmen wird.

Oliver Kahn sagt: „Ich freue mich sehr, als Vertreter in diesem führenden Gremium die Zukunft des europäischen Klub-Fußballs entscheidend mitgestalten zu dürfen. Mir ist durchaus bewusst, welche Verantwortung für den FC Bayern und den deutschen Fußball ich in diesem Amt trage. Gemeinsam wollen wir uns als ECA den Herausforderungen stellen, die auf den Fußball, aber auch als Teil der von der Pandemie getroffenen Gesellschaft warten. Unser Sport braucht Visionen, eine starke Führung und vor allem großen Zusammenhalt unter den Vereinen, um weiterhin ein europäisches Erfolgsmodell zu bleiben. Die Werte, die die ECA verkörpert, verkörpert auch der FC Bayern – und das wird Basis aller meiner Entscheidungen in dem Komitee sein.“

Erstmals seit September 2019 kamen die Verantwortlichen der 160 Mitglieds-Vereine, unter dem Vorsitzenden Nasser Al-Khelaifi (Präsident Paris Saint-Germain), wieder persönlich zusammen und diskutierten unter anderem über die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf den internationalen Fußball und eine künftige Finanzreform für nachhaltigeres Wirtschaften aller europäischen Vereine.

Des Weiteren wurde der FC Bayern München heute in Genf für seine Führungsrolle und sein außergewöhnliches Engagement im europäischen Klub-Fußball geehrt. Der deutsche Rekordmeister erhielt den ECA Chairman’s Award, der in diesem Jahr erstmals vergeben wurde. Weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website.