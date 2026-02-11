type here...
Sport
Weniger als 1 Min.Lesezeit

FC Bayern wirft RB Leipzig aus dem DFB-Pokal

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Im Viertelfinale des DFB-Pokals hat sich der FC Bayern München mit 2:0 gegen RB Leipzig durchgesetzt.

FC Bayern München – RB Leipzig am 11.02.2026, Revierfoto/ddp via dts Nachrichtenagentur

Die Partie begann recht ausgeglichen. Bereits in der vierten Minute sorgte Christoph Baumgartner für die vermeintliche Führung der Gäste, doch der Treffer wurde nach einer VAR-Prüfung wegen Abseits aberkannt. Die Bayern dominierten anschließend das Spielgeschehen, konnten jedoch zunächst keine weiteren Tore erzielen. Leipzig verteidigte derweil kompakt und setzte auf Konter.

Im Verlauf der zweiten Halbzeit konnten sich die Bayern dann entscheidend absetzen. Harry Kane brachte die Münchner in der 64. Minute per Foulelfmeter in Führung, nachdem Josip Stanisic im Strafraum von Leipzigs Torwart Maarten Vandevoordt gefoult worden war. Kurz darauf erhöhte Luis Diaz in der 67. Minute auf 2:0, nachdem er einen präzisen Pass von Olise verwertete. Bei diesem Stand blieb es am Ende auch.

Für die Bayern geht es am Samstag in der Liga gegen Werder Bremen weiter, Leipzig ist am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg gefordert. Die Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales findet ebenfalls am Sonntag statt.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

