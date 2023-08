Der FC Augsburg konnte im „Spezialspiel“ beim FC Bayern nicht viel holen. Mit viel Pech waren die Schwaben in Halbzeit 1 in Rückstand geraten, um am Ende sicher nicht unverdient mit 1:3 zu verlieren.

Das ausgegebene Ziel, dem FC Bayern so lange wie möglich „auf den Sack zu gehen“ (Maaßen), sollte der FC Augsburg an diesem Sonntag eine halbe Stunde lang glänzend erfüllen. Diszipliniert, gestaffelt verteidigten die Schwaben stark, Bayern tat sich schwer zu guten Gelegenheiten zu kommen. Nach vorsichtigen Anfangsminuten kamen die Gäste sogar zu den ersten guten Situationen, die beste Chance hatte Demirovic aber liegen lassen (27.). Alles in allem zeigte der FCA bis dahin einen guten Auswärtsauftritt, es sollten aber nun ganz bittere Minuten folgen. Nachdem Dahmen einen ersten Warnschuss durch Goretzka noch klären konnte, musste er wenig später den Ball doch aus den Maschen holen. Einen Versuch von Sane aus kurzer Distanz wehrte er an das Schienbein von Uduokhai ab, von dort trudelte das Leder über die Torlinie (32.). Weil wenig später ein Kimmich-Schuss an die Hand von Dorsch knallte, ergab sich für den 100-Millionen-Mann Harry Kane die Gelegenheit aus elf Metern zu erhöhen. Eiskalt erhöhte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft zur in dieser Höhe schmeichelhaften Pausenführung für den Meister (40.).

Nach dem Seitenwechsel verdienten sich die Roten den Vorsprung. Die Hausherren dominierten jetzt deutlich, Augsburg fand in der Offensive kaum noch statt. Nach einer guten Stunde suchte der FC Bayern die Entscheidung, allein Upamecano hätte per Kopfball alles klarmachen können. Es war bis dahin eine sehr einseitige zweite Halbzeit gewesen, Augsburg Trainer Maaßen versuchte mit einem Vierfach-Wechsel neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Kane hatte da etwas dagegen. Nach einem Zuspiel von Davies ließ er den Ball mit einem kurzen Schnippler zum 3:0 über Dahmen fliegen.

Eine halbe Stunde vor dem Ende stand der Sieger des Freistaat-Duells damit bereits fest. Nur einen Wimpernschlag zuvor hatte der Pfosten bei einem Sane-Abschluss noch für den geschlagenen Dahmen gerettet, nun war die Flamme der Hoffnung aber erloschen. Auch wenn die Bayern in der Folge in den Verwaltungsmodus umgestellt hatten, sollte im „Spezialspiel“ (Maaßen) mal wieder nichts für den FC Augsburg werden. Schlussendlich waren sie ohne echte Chance auf einen Dreier geblieben, wer seine wenigen Gelegenheiten nicht nützt, gewinnt in der Landeshauptstadt nicht. Weil Beljo nach einem schönen Steckpass kurz vor dem Ende aber doch noch der Ehrentreffer gelungen ist, durfte doch noch kurz gejubelt werden. Der FC Bayern musste nicht nur den ersten Treffer hinnehmen, sondern auch Union Berlin auf Tabellenplatz 1 ziehen lassen.

Man hatte schon mit reichlich Optimismus im Gepäck angereist sein, um mit einem Sieg der Schwaben zu rechnen. An diesem Sonntagabend wurde daraus nichts. Nach dem 14. Auswärtsspiel ohne Sieg muss der FC Augsburg sein Augenmerk nun wieder auf das nächste Heimspiel legen. Am kommenden Samstag sollte im eigenen Stadion gegen den VfL Bochum den ersten Saisonsieg geben.

FC Bayern München: Ulreich – Mazraoui (70. Laimer), Upamecano, M.-J. Kim (81. De Light), Davies – Goretzka, Kimmich, Sané (70. Tel), Gnabry (70. Müller), Coman (81. Gravenberch) -Kane

FC Augsburg: Dahmen – Engels (83. Gumny), Bauer, Uduokhai, Pedersen – Rexhbecaj (65. Breithaupt), Dorsch, Vargas (65. Cardona), Demirovic – Michel (65. Tietz), Berisha (65. Beljo)

Tore: 1:0 Uduokhai (32./Eigentor), 2:0 Kane (40./Handelfmeter), 3:0 Kane (69.), 3:1 Beljo (86.)

Gelbe Karten: keine | Rexhbecaj

Schiedsrichter: Daniel Siebert (Berlin)

Zuschauer: 75.000 (ausverkauft)