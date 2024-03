FC Memmingen bindet Nachwuchs-Torhüter Lukas Da Silva Pötzinger

Der FC Memmingen hat Nachwuchs-Torhüter Lukas Da Silva Pötzinger für zwei weitere Jahre gebunden. Der 19-jährige aktuelle Keeper der U19-Mannschaft unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

Vor seinem Wechsel nach Memmingen wurde er im Nachwuchsleistungszentrum des FC Augsburg ausgebildet. „Im Training bei uns mit Torwart-Trainer Martin Gruber hat Lukas sich nochmals erheblich weiterentwickelt“, sagt FCM-Trainer Matthias Günes über das Torhüter-Talent, „menschlich und sportlich ist er für uns eine Bereicherung“. Da Silva Pötzinger war Stammtorhüter der U19 in der A-Junioren-Bayernliga unter Günes, bevor dieser im Januar die Regionalliga-Mannschaft übernahm.

2023 war für Lukas Da Silva Pötzinger ein ganz besonderes Jahr. Er gehörte nämlich dem FC Bayern World Squad-Team an, das vom ehemaligen Bayern- und niederländischen Nationalspieler Roy Makaay verantwortlich geleitet wird. Dies ist ein internationales Projekt des FC Bayern München, in dem der Club mit dem Partner Volkswagen Talente aus der ganzen Welt auswählt, sichtet und nach eigenen Angaben eine Plattform bietet, „den Traum vom Profifußball“ zu verwirklichen.

Unter den 21 Spielern der „Class of 2023“ aus 18 Ländern – von Brasilien, Mexico, über Südkorea, Togo bis in die USA – war das 1,85 Meter große Torwart-Talent der einzige deutsche Teilnehmer. Es gab unter anderem zwei Trainingslager in Argentinien und Deutschland mit Spielen gegen River Plate (1:0), den Hamburger SV (4:1) und die U19 des FC Bayern (1:0). Da Silva Pötzinger gehört außerdem der interkulturellen Organisation „buntkickgut“ an.