FC Memmingen feiert direkten Wiederaufstieg – Spontane Feier mit den Fans

Mit einem 3:1- Auswärtserfolg im Relegationsrückspiel (Hinspiel 1:1) bei der Spielvereinigung Ansbach gelang dem FC Memmingen der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga Bayern. Vor der offiziellen Feier wird es nun eine spontane Feier mit den Fans geben.

Der FC Memmingen lädt seine Fans und sein Umfeld am heutigen Samstag zu einer spontanen Aufstiegs- und Saisonabschlussfeier ein. Ab 17 Uhr gibt es im Biergarten des FCM-ClubHauses Getränke und es steht ein Grillwagen bereit. Der Großteil der Mannschaft hat sich zwar am frühen Morgen auf den Weg zur Abschlussreise nach Mallorca gemacht, „aber wir wollen mit unserem Anhang bei einem Umtrunk dennoch feiern. Das haben sich alle verdient und sind herzlich eingeladen“, so FCM-Präsident Armin Buchmann, „der Aufstieg ist eine großartige Sache und ein weiterer Meilenstein“.

Eine offizielle Aufstiegsfeier soll noch folgen. Und auch sonst steht einiges im Feierkalender beim Fußball-Club: Am 9. Juli kommt der TSV 1860 München zum Solidaritätsspiel an den e-con ArenaPark im Memminger Stadion. Inwieweit das neue Multifunktionsgebäude dann schon einbezogen werden kann, wird sich kurzfristig entscheiden. Aber spätestens mit dem AOK-Familientag wird es am 24. September einen großen Tag der offenen Tür geben.