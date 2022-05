FC Memmingen | Gruber bleibt – Maier kommt

Torhüter Martin Gruber bleibt auch in der kommenden Saison beim Fußball-Regionalligisten FC Memmingen.

Der 32-jährige hat um ein Jahr verlängert, unabhängig in welcher Liga der FCM künftig spielt. Gruber hatte seine aktive Karriere eigentlich schon beendet, wurde aber wegen der Torhüter-Misere im vergangenen Herbst reaktiviert und hängt nun noch eine weitere Saison dran, wie der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt mitteilt.

Bernd Meier wird zudem in der nächsten Spielzeit neuer Assistent von Chef-Trainer Fabian Adelmann. Der 34-jährige A-Schein-Inhaber war bereits in der Jugendarbeit in Memmingen tätig und betreut noch bis Mitte Juni den württembergischen Bezirksligisten SV Ringschnait. Sein Vorgänger Candy Decker übernimmt, wie berichtet, im Sommer den württembergischen Verbandsligisten FC Wangen von Ex-Profi Uwe Wegmann. Im Falle des Regionalliga-Erhalts will der FCM noch einen zweiten Co-Trainerposten installieren.