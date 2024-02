FC Memmingen mit glattem Testspiel-Erfolg über Kottern

Hinten stand die Null, vorne sprangen vier Treffer heraus: Fußball-Regionalligist FC Memmingen kam im vorletzten Testspiel zu einem glatten 4:0 (2:0) Erfolg beim Bayernligisten TSV Kottern. Bei Nieselregen auf dem Kunstrasenplatz in Kempten-St. Mang legten Neuzugang Dominik Kurija (24.) und Youngster Noah Müller (27.) in der ersten Halbzeit vor. In der Schlussphase trafen der eingewechselte Routinier Dominik Stroh-Engel per Elfmeter (81.) und David Bauer (90.).

FCM-Trainer David Günes brachte insgesamt 18 Spieler zum Einsatz. Von den Neuzugängen standen Kurija, Sascha Hingerl und Lukas Rietzler abermals in der Startelf. Maximilian Berwein musste dagegen passen, wie auch Micha Bareis, Jakob Gräser, Pascal Maie und weiterhin Manuel Konrad. Aus der jungen Garde bekamen die U19-Spieler Simon Amman, David Günes und Timo Schmidt wieder zu Einsatzzeiten. Erstmals in der Wintervorbereitung kam nach seiner Verletzung Matthias Moser zum Einsatz. Einige Spieler aus dem Regionalliga-Trainingskader liefen zeitgleich für die personell enge U21-Mannschaft beim 4:3 Testspielsieg gegen den FV Ravensburg II auf.

Bevor es am 2. März für den FC Memmingen in Schweinfurt wieder um Regionalliga-Punkte geht, wird am kommenden Samstag (13 Uhr) die Vorbereitungsphase mit der Generalprobe gegen Bayernliga-Tabellenführer TSV Schwaben Augsburg abgeschlossen.

TSV Kottern: Methfessel (58. Mormone) – Singer (52. Hickman), Jocham (69. Echtler), Dausch (14. Barbera, 69. Özcan), Sgodzaj, Fichtl (69. Ender), Buchmann (69. Yazir), Dusch, Barth (58. Kopp), Miller. Nosdrin.

FC Memmingen: Dewein (46. Werdich) – Sailer Fidalgo (73. Bettrich), Kurija, Bauer, Dolinski, Lutz (73. Ammann) – Moser (73. Bozic), Rietzler, Hingerl (56. Schmidt), Mulas (73. Günes), Lutz – Müller (73. Stroh-Engel).

Tore: 0:1 (24.) Kurija, 0:2 (27.) Müller, 0:3 (81.) Stroh-Engel (Elfmeter), 0:4 (90.) Bauer. – Schiedsrichter: Bruckner (SG Waltenhofen-Hegge). – Gelbe Karten: Miller, Ender / Hingerl, Kurija. – Zuschauer: 150.