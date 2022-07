Der FC Memmingen hat die Vorbereitung auf die Bayernliga-Saison 2022/2023 mit einem Unentschieden abgeschlossen. Im Tespiel in Manching gegen den Nord-Bayernligisten DJK Don Bosco Bamberg gab es ein 1:1. Den frühen Rückstand durch Dominik Sperlein (6. Minute) konnte der eingewechselte Flemming Schug (im Bild) in der Schlussphase ausgleichen (81.). Er war der dritte Testspieltreffer des jungen 2-Meter-Neuzugangs aus Illertissen.

Cheftrainer Stephan Baierl musste im Abschlusstest auf einige Spieler, wie Martin Dausch, Jakob Gräser oder David Remiger verzichten, so dass die Formation nur bedingt Rückschlüsse zulässt, wer im ersten Punktspiel auflaufen wird. Noch in der Schwebe ist die Verpflichtung vom Maximilian Rupp, der genauso wie Matthias Bauer (FC Augsburg) für die Memminger auflief. Der Sohn von Ex-Skispringer und Skisprung-Nationaltrainer Andreas Bauer hat zugesagt und wird in der kommenden Woche einen Vertrag unterschreiben.

Kurz vor dem Auftakt hat sich Torhüter Maximilian Beinhofer vorläufig aus dem Kader abgemeldet. Er teilte dem Verein mit, dass er den hohen sportlichen Aufwand nicht mehr betreiben und pausieren möchte. Gökalp Kilic hat den FCM verlassen. Der Mittelfeldspieler, der früh in der vergangenen Spielzeit verletzt ausgefallen ist, will sich höherklassig orientieren.

Die Bayernliga-Runde beginnt für den FCM am kommenden Freitag, 15. Juli, um 18.30 Uhr mit dem offiziellen Eröffnungsspiel beim künftigen Allgäuer Kontrahenten TSV Kottern.

FC Memmingen: Gruber (60. Volkmer) – Bettrich, Brugger (46. Rupp), Lutz, Bauer (46. Schug), Maier (46. Bareis), Moser, Mihajlovic, Zeqiri (46. Maurer), Stroh-Engel, Fidan (46. Leyla).

Tore: 1:0 (6.) Sperlein, 1:1 (81.) Schug. – Schiedsrichter: Dorner (Falkenfels)

Gelbe Karten: Allgaier / Moser.

Zuschauer: 40 (in Manching bei Ingolstadt).