FC Memmingen mit Testspiel-Niederlage gegen österreichischen Zweitligisten Dornbirn

Der Fußball-Regionalligist FC Memmingen unterlag im Testspiel gegen den österreichischen Zweitligisten FC Dornbirn zwar mit 0:1 (0:0), ließ dabei aber etliche gute Möglichkeiten liegen. Für Dornbirn traf in der zweiten Halbzeit per Foulelfmeter der Ex-Burghauser Stefan Wächter, der kurz vor der Halbzeitpause noch vom Punkt an FCM-Torhüter Martin Gruber gescheitert war. Auch gegen die Gäste hätte Schiedsrichter Michel Stölpe (Aitrang) durchaus mindestens einen Strafstoß verhängen können. Ein Klassenunterschied zwischen beiden Mannschaften war nicht zu erkennen.

Die beste Möglichkeit für die Memminger vergab Roland Wohnlich (im Bild) in der ersten Halbzeit. „Hier waren wir auch die klar bessere Mannschaft und hatten die Möglichkeit vier, fünf Tore zu machen. In der zweiten Halbzeit haben wir nach unseren vielen Wechseln eine Viertelstunde gebraucht, in Spiel zu kommen“, war es für FCM-Trainer Fabian Adelmann grundsätzlich ein guter Test, auch wenn er lieber mindestens ein Unentschieden geholt hätte.

Adelmann brachte trotz der Ausfälle von Martin Dausch (muskuläre Probleme), Jakob Gräser (Muskelfaserriss) und Pascal Maier (pausiert noch Covid-Infektion) 21 Spieler zum Einsatz. Nur Matthias Moser spielte durch. Adelmann war dankbar, dass auf dem Trainingsplatz im Stadion erstmals auf natürlichem Untergrund und nicht auf Kunstrasen gespielt werden konnte, wenn auch die Platzverhältnisse der Jahreszeit entsprechend waren.

Nächsten Samstag (15 Uhr) geht es im nächsten Testspiel zum württembergischen Verbandslisten VfB Friedrichshafen an den Bodensee.

Das weitere Testspiel-Programm des FC Memmingen: