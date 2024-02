FC Memmingen mit Testspielsieg gegen österreichischen Zweitligisten Bregenz

Zur Halbzeit der Wintervorbereitung hat Fußball-Regionalligist FC Memmingen seinen zweiten Testspielsieg eingefahren: Beim österreichischen Zweitligisten Schwarz-Weiß Bregenz gab es einen 1:0 Erfolg. Hinten stand die Null, was Cheftrainer Matthias Günes besonders freute. Vorne traf Youngster Noah Müller in der 32. Minute, als es nach einer Balleroberung über Lukas Rietzler und Pascal Maier schnell nach vorne ging.

Günes will zwar Siege oder Niederlagen in der Vorbereitung nicht zu hoch hängen, aber die Vorstellung bei der Bregenzer Profitruppe konnte sich durchaus sehen lassen. Dabei fehlten weiterhin die angeschlagenen Manuel Konrad und Matthias Moser. Einige Akteure aus dem momentanen Regionalliga-Trainingskader waren zeitgleich zur U21 abgestellt. Erneut Einsatzzeiten bekamen auf dem Rasen-Nebenplatz der Bregenzer Stadions die U19 -Junioren Simon Amman, Christian Ehizibue, David Günes und Timo Schmidt.

Den Coach freute es, dass auch durch die Wechsel in der zweiten Halbzeit das eigene Spiel nicht verwässerte. Beim „verdienten Sieg“ hätte seine Truppe noch das eine oder andere Mal in der Offensive durchschlagskräftiger sein können. In der zweiten Hälfte wurde eine Bregenzer Möglichkeit auf der Linie geklärt. Die Gastgeber waren mit ihrer Generalprobe eine Woche vor ihrem Zweitliga-Wiederauftakt überhaupt nicht zufrieden, was am lautstarken Einsatz von Schwarz-Weiß-Trainer Maderer deutlich erkennbar war.

Das nächste Testspiel bestreitet der FCM am kommenden Samstag beim Bayernligisten TSV Kottern, der bei der verstärkten Memminger U21 mit 3:4 unterlag.

ass

FC Memmingen: Werdich – Sailer Fidalgo (46. Dolinski), Kurija (75. Bettrich), Gräser, Lutz (60. Schmidt)– Rietzler (75. Günes), Hingerl (60. Bauer), Berwein (75. Ammann), Maier (70. Ehizibue) – Bareis (70. Stroh-Engel), Müller (46. Mulas).

Tor: 0:1 (32.) Müller.