FC Memmingen nach Niederlage in Nürnberg weiter tief im Tabellenkeller

Die Chance wäre da gewesen mit einem Sieg gleich zwei Konkurrenten im Regionalliga-Abstiegskampf hinter sich zu lassen, aber der FC Memmingen konnte sie nicht nutzen. Der November-Wind blies auf dem Max-Morlock-Platz im Sportpark am Valznerweiher heftig ins Gesicht: Der Tabellenvorletzte unterlag am Sonntagnachmittag beim 1. FC Nürnberg mit 1:2 (1:1) und verharrt damit weiter tief im Keller. Einmal mehr liefen die Dinge nicht gut für die Allgäuer.

Fehlten – einschließlich des noch Rot-gesperrten David Bauer – ohnehin schon sechs Spieler, gesellte sich mit Tiziano Mulas kurzfristig noch ein weiterer Ausfall dazu. Er wäre für die Startformation vorgesehen gewesen, signalisierte aber vor dem Anpfiff, dass es bei ihm nicht geht. Die Abwehr hatte das Trainerduo Bernd Maier/Candy Decker ohnehin schon notgedrungen ein weiteres Mal umgekrempelt und so kam noch eine weitere Umstellung hinzu. Lukas Gerlspeck rückte für Mulas ins Team – allerdings nicht allzu lange. Schiedsrichter Jürgen Steckermeier eröffnete bereits in der zweiten Minute das Kartenspiel. Und nach der zweiten Verwarnung war nach nicht einmal einer halben Stunde mit Gelb-Rot für Gerlspeck schon Schluss. Eine harte Entscheidung des Unparteiischen, was für die Memminger bedeutete mehr als eine Stunde in Unterzahl agierten zu müssen.

Zum Zeitpunkt des laut Coach Maier „fragwürdigen“ Platzverweises stand es bereits 1:1 durch ganz früh Tore. Wieder einmal klingelte es schon in den Anfangsminuten im FCM-Kasten. Wieder einmal wurde unkonzentriert den Ball vertendelt, Minute vier war noch nicht vorüber und Tim Huhnholz konnte ungehindert mitten im Strafraum zum 1:0 abziehen. Immerhin hatte Memmingen fast postwendend die Antwort mit dem 1:1 durch Micha Bareis parat (6.). Alles war offen, selbst in Unterzahl konnte der FCM zunächst das Spiel einigermaßen ausgeglichen gestalten. Die Club-Amateure hatten zwar signifikant mehr vom Spiel, aber auch die Gäste durch Dominik Stroh-Engel eine hochkarätige Möglichkeit. Es fehlten aber die entscheidenden Zentimeter (33.).

In der zweiten Halbzeit drückte der Nürnberger Talentschuppen und FCM-Torhüter Dominik Dewein stand mehr und mehr im Blickpunkt. Einmal rettete der Querbalken für ihn gegen Julian Kania. Der Ex-Augsburger sollte dann aber doch den Siegtreffer markieren. Die Memminger reklamierten ein Foulspiel an Pascal Maier, der Pfiff blieb aus und Kania wurschtelte den Ball irgendwie ins Tor. Das 2:1 war sein 12. Saisontreffer. Noch einmal hätten sich die Memminger einen Pfiff des Unparteiischen gewünscht, als Stroh-Engel im Strafraum fiel. Aber wenn es nicht läuft, dann schlägt das Pendel bei kniffligen Entscheidungen eben auch noch in Richtung des Gegners aus.

„Wir haben uns mit vielen einfachen Fehlern das Spiel schwergemacht. Bei beiden Gegentoren hätten wir mit einem einfachen Ball die Situation klären können“, konstatierte Maier, „leider sind das die Dinge, die wir nun zum fünften Mal in Folge analysieren müssen“. Nach fünf Niederlagen hintereinander wird der Druck am kommenden Samstag zuhause gegen die SpVgg Bayreuth immer größer.

ass

1. FC Nürnberg II: Reichert – Jahn (64. Janisch), Muteba (87. Forkel), Loune, Kania, Kirsch, Fischer, Huhnholz, Yigit, Ilic, Zietsch.

FC Memmingen 07: Dewein – Moser, Dolinksi, Gräser, Lutz – Gerlspeck, Konrad – Maier, Morina (56. Youssef), Bareis – Stroh-Engel (82. Peter).

Tore: 1:0 (4.) Huhnholz, 1:1 (6.) Bareis, 2:1 (74.) Kania. – Schiedsrichter: Steckermeier (SV Kläham).

Gelbe Karten: Huhnholz, Kirsch, Janisch / Gerlspeck, Stroh-Engel, Bareis. Gelb/Rot: Gerlspeck (28./FCM – wiederholtes Foulspiel).

Zuschauer: 219.