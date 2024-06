Kondition war gefordert: Der FC Memmingen hat seine beiden ersten Testspiele gewonnen und dabei keine Gegentreffer hinnehmen müssen.

Gegen den künftigen Bayernliga-Kontrahenten 1. FC Sonthofen sprang am Samstag ein 3:0 Erfolg heraus. Alle Tore durch Pascal Maier (5.), Matthias Moser (42.) und Lukas Rietzler (44.) per Foulelfmeter fielen bereits in der ersten Halbzeit. Gleich nach der Begegnung nahm der komplette Kader samt Trainergespann über die 5-Kilometer-Distanz noch am 1. e-con-Lauf teil.

Am Sonntag folgte das Jubiläumsspiel zum 75-jährigen Jubiläum beim SV Aichstetten. Rietzler sorgte beim 5:0 Sieg für die frühe Führung per Strafstoß. Die weiteren Treffer fielen durch David Bauer (2), Neuzugang Felix Schwarzholz und David Günes in der Schlussphase. Beim FCM wurden mit dem Woringer Nico Nollenberger (SV Heimstetten) und Rabbi Nsingi (Türkgücü München) zwei Gastspieler getestet.