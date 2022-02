FC Memmingen patzt gegen Verbandsligisten Friedrichshafen

Das hatte sich Trainer Fabian Adelmann gänzlich anders vorgestellt: Beim württembergischen Verbandsligisten VfB Friedrichshafen setzte es für den Regionalligisten FC Memmingen im dritten Vorbereitungsspiel eine 0:2 (0:1) Testspielniederlage.

Gegen den zwei Klassen tiefer spielenden Gegner gelang trotz Überlegenkeit kein Treffer. Nach 20 Minuten musste Matthias Moser wegen einer Handverletzung auswechselt werden. Die Gastgeber gingen auf Kunstrasen durch Sebir Elezi in der 32. Minute in Führung. Der FCM wechselte bis auf den früh für Moser gekommenen Gabriel Galinec und den durchspielenden David Remiger zur Pause komplett durch. Adelmann setzte damit erneut 21 Akteure ein. Es fehlten Martin Dausch, Jakob Gräser, Pascal Maier und der Langzeitverletzte Gökalp Kilic. Friedrichshafen setzte mit Nicolai Weissenbacher in der 73. Minuten noch noch einen zweiten Treffer, während die Memminger leer ausgingen.

„Solche Ergebnisse gibt es in der Vorbereitung immer mal“, wollte der Sportliche Leiter Thomas Reinhardt die Niederlage nicht überbewerten. Nach der vierten Trainingswoche schienen einige Spieler etwas müde zu sein. Im Kampf um die Stammplätze bzw. um einem Platz im Kader erwartet sich Reinhardt aber, dass sich der eine oder andere aus der zweiten Reihe gerade in den Testspielen mehr in Szene setzt. Im nächsten Test am Mittwoch (19 Uhr) in Dietmannsried gegen den FC Kempten erwartet jedenfalls auch Adelmann einen anderen Auftritt seiner Mannschaft.

ass

FC Memmingen 1. Halbzeit: Gruber – Moser (20. Galinec), Dedic, Scholz, Picknik, Remiger, Gebhart, Wilke, Leyla, Stroh-Engel, Gindorf.

FC Memmingen 2. Halbzeit: Beinhofer – Brugger, Hirschle, Galinec, Remiger, Fundel, Kryeziu, Mihajlovic, Wohnlich, Akcakaya, Baysal.

Tore: 1:0 (32.) Elezi, 2:0 (73.) Weissenbacher.

Schiedsrichter: Fimpel (Bad Wurzach).