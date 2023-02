Fußball-Bayernligist FC Memmingen hat auch sein drittes Testspiel gewonnen. Beim württembergischen Verbandsligisten FV Biberach gab es einen ungefährdeten 4:2 Erfolg.

In der ersten Halbzeit schossen Routinier Martin Dausch (22. Minute), Adrian Morina mit seinem ersten Treffer für den FCM (31.) und Fabian Lutz (35.) einen klaren Vorsprung heraus. Per Strafstoß traf Manuel Münst für die Gastgeber (59.) zum 1:3. Den vierten Treffer für die Memminger erzielte Junioren-Spieler Noah Müller. In der Schlussminute kam Biberach durch Jonathan Hummler zum 2:4.

FCM-Trainer Stephan Baierl setzte insgesamt 19 Spieler ein. Last-Minute-Neuzugang Manuel Konkrad war noch nicht dabei. Matthias Moser, Nikolai Trjkula und Torhüter Martin Gruber fehlten ebenso. Nicolai Brugger musste in der zweiten Hälfte verletzt raus nachdem er umgeknickt war.

Zur Halbzeit der Wintervorbereitung geht es nächsten Samstag (13 Uhr) zuhause gegen den SSV Ehingen-Süd, einen weiteren Verbandsligisten aus Baden Württemberg.

Tore: 0:1 (22.) Dausch, 0:2 (31.) Morina, 0:3 (35.) Lutz, 1:3 (59.) Münst (Elfmeter), 1:4 (78.) Müller, 2:4 (90.) Hummler.

Schiedsrichter: Traub (Ehingen).

Foto (C) Paul Meckes



Das Testspiel-Programm des FC Memmingen: