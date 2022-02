FC Memmingen testet in Friedrichshafen

Zweimal hat Fußball-Regionalligist FC Memmingen gegen starke Gegner getestet, jetzt gibt es mit dem württembergischen Verbandsligisten VfB Friedrichshafen ein leichteres Kaliber (Samstag, 15 Uhr).

Am Bodensee gilt es nach vier Wochen Vorbereitung für Trainer Fabian Adelmann andere Schwerpunkte als gegen Illertissen (2:1) und Dornbirn (0:1) umzusetzen, „zum Beispiel Toreschießen“ meint er lachend. Das war auch der Ansatz in der vierten Trainingswoche nach dem Motto „Chancen kreieren, herausspielen und verwerten“.

Adelmann ist mit dem Verlauf der Wintervorbereitung zwar grundsätzlich zufrieden und sieht sich auf einem guten Weg „wie wir künftig Fußball spielen wollen“, aber in der Offensive darf sich noch mehr tun. Das Spielsystem hat sich unter dem neuen Coach verändert, ohne dass der 30-jährige sich hier zu sehr in die Karten sehen lassen will: „Wir machen natürlich was, wollen aber in der Ausrichtung auch variabel bleiben“.

Testgegner Friedrichshafen kämpft in der Verbandsliga (sechste Spielklasse) um den Klassenerhalt. Im Mammutfeld von 20 Teams gibt es sechs Festabsteiger. Der VfB hat als Tabellenletzter momentan die schlechtesten Karten, aber noch nicht aufgegeben und in der Winterpause Stürmer Kian Fetic vom FCM verpflichtet. Beim 3:3 Testspiel-Unentschieden gegen den FV Biberach hat Fetic zweimal getroffen.

Bei den Memmingern gibt es personell wenig Neues. Das Trio, das zuletzt gefehlt hat, steht am Wochenende noch nicht zur Verfügung, befindet sich aber auf gutem Weg. Innenverteidiger Jakob Gräser will kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Mit Vorsicht geht es Pascal Maier nach einer Covid-Infektion an und will in zwei Wochen wieder voll belastbar sein. Martin Dausch wird am Wochenende noch einmal geschont.

U21: Für die Landesliga-Fußballer des FCM läuft es umgekehrt zur ersten Mannschaft. Nach einem leichten Sparringspartner mit dem TSV Obenhausen (11:0) wartet am Samstag (15 Uhr) mit dem Bayernligisten TSV Kottern ein schwerer Brocken gegen den es gilt, defensiv gut zu stehen.

