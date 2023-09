FC Memmingen zieht Schlussstrich – Baierl nicht mehr Cheftrainer des Allgäuer Regionalligisten

Der Fußball-Regionalligist FC Memmingen hat beschlossen Trainer Stephan Baierl von seinen Aufgaben zu entbinden. Nach internen Gesprächen und Einbeziehung von Baierl haben das Präsidium und die sportliche Leitung des Clubs einstimmig beschlossen, eine Veränderung auf dem Trainerposten vorzunehmen. Der Aufsteiger hat nach zehn Spieltagen lediglich fünf Punkte mit einem Sieg und zwei Unentschieden erzielt und befindet sich auf einem direkten Abstiegsplatz.

In den letzten fünf Spielen gab es nur Niederlagen. FCM-Präsident Armin Buchmann erklärt: „Wir hoffen, dass dieser Schritt einen notwendigen Impuls im Kampf um den Klassenerhalt setzen kann."

Die Entscheidung wurde vor dem Training am Montagabend mitgeteilt und anschließend wurde die Mannschaft informiert. Die Hauptverantwortung für das Team übernehmen nun der bisherige Co-Trainer Bernd Maier und Candy Decker. Baierl hatte in der letzten Saison mit dem FCM den sofortigen Wiederaufstieg in die Regionalliga geschafft, er besitzt noch einen Vertrag bis Saisonende, ist von seinen Aufgaben aber freigestellt.