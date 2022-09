Zum Auswärtsspiel des FC Augsburg beim FC Schalke 04 am Sonntag, 2. Oktober, (17.30 Uhr) wird ein Sonderzug vom Ulrich-Biesinger-Tribüne e. V. organisiert und angeboten. Die Buchung ist auf www.fantrain.de möglich.

Abfahrt des Sonderzugs ist früh morgens (die genaue Abfahrtszeit wird noch kommuniziert) am Augsburger Hauptbahnhof. Der Zug wird – bis auf eine Zustiegsmöglichkeit in Donauwörth ohne Zwischenstopps direkt bis nach Gelsenkirchen durchfahren. Die Rückfahrt erfolgt direkt nach dem Spiel.

Für die Fahrt werden feste Plätze zugewiesen. Es ist möglich, einen Gruppennamen anzugeben, dann wird bei der Platzverteilung darauf geachtet, dass die Gruppe zusammensitzen kann. Im Zug wird es zwei Party-Waggons geben,

in denen zu fanfreundlichen Preisen gefeiert werden kann.

Steh- und Sitzplatzkarten für das Spiel können direkt mit dem Zugticket erworben werden. Der Preis für die Zugfahrt liegt bei 89 Euro (ohne Eintrittskarte für das Spiel). Pro Ticket wird – wegen eventueller Schäden am Zug – eine Kaution von 5 Euro verlangt, die bei reibungslosem Ablauf wieder zurückerstattet wird.